xXx Il ritorno di Xander Cage/ Vin Diesel si accende su Italia 1

xXx Il ritorno di Xander Cage va in onda oggi, 8 novembre, su Italia 1 in prima serata a partire dalle ore 21.30, per regalare al pubblico a casa un paio d’ore di vera adrenalina. Titolo originale The Return of Xander Cage è uno dei quei film che almeno una volta abbiamo visto tutti. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 per la Parampunt Pictures e distribuito in italiano dalla Universal Pictures, è un film che tocca diversi generi, visto la trama intensa ed entusiasmante: avventura, spionaggio, azione e thriller. Diretto da D.J Caruso, regista, produttore televisivo e cinematografico nonché sceneggiatore statunitense, conosciuto al grande pubblico per film come Disturbia ed Inside, xXX ha come interpreti nomi altisonanti come quello di Vin Diesel, il Risolutore, Fast & Forious e Riddick, Samuel L. Jackson e Ice Cube. Apprezzato per le incredibili scene d’azione e per le interpretazioni magistrali di ogni attore, questo film è il terzo capitolo della saga iniziata con xXx nel 2002 e proseguita con xXX The next level nel 2005.

xXx Il ritorno di Xander Cage, la trama

Il protagonista di xXx Il ritorno di Xander Cage è il famoso Xander Cage, Vin Diesel, un amante degli sport estremi che, creduto morto, aveva approfittato della situazione per sparire per molto tempo. Tornato dal suo esilio viene immediatamente ingaggiato dalla CIA per dare la caccia al pericoloso Xiang, e per recuperare un’arma chiamata Vaso di Pandora; quest’arma è in grado di bypassare ogni codice di sicurezza e nelle mani sbagliate potrebbe essere davvero letale. Xander allora decide di reclutare una squadra e in men che si dica si trova coinvolto in una terribile cospirazione fra i governi dei Paesi più potenti del mondo. Poco dopo la nascita della squadra Cage riesce a rintracciare Xiang nelle Filippine e da qui in poi una serie di eventi che puntano al tradimento, alla corruzione, alla sete di potere. Quello che sembra evidente in realtà non lo è, e coloro che sembrano amici risultano essere tutt’altro. Una serie di morti importanti poi, come quella di Gibbson, Samuel L. Jacson, mette in discussione tutte le certezze di Xander; ma quando al suo funerale viene raggiunto proprio da Gibbson, che si complimenta per il grande lavoro svolto, capisce che il suo posto è lì con lui e che è pronto per un’altra grande avventura. Sotto il nome di xXx.

