Y-not, Tony Bartolotta/ Con “Preferivo te” sul palco del Concertone Primo Maggio 2021

Tony Bartolotta, in arte Y-not, si esibirà nella cavea dell’Auditorium Parco della musica a Roma in occasione del Concerto del Primo Maggio 2021. Y-not si esibirà, accompagnato al piano dal maestro Francesco Morettini, con il suo brano “Preferivo te”, scritto con Vanessa Liodori. “Ragazzi miei mi esibirò al concerto del primo maggio! Rimanete connessi”, ha annunciato sul suo profilo Instagram. La canzone “Preferivo te”, uscita il 30 aprile su tutte le piattaforme digitali, ha vinto il concorso Radio Italia solo Musica Italiana – ANAS. La giuria, presieduta dalla cantautrice Levante, gli ha assegnato anche i premi come miglior musica e migliore interpretazione. Tony Bartolotta è cresciuto ascoltando Lucio Battisti, Lucio Dalla, Antonello Venditti e Vasco Rossi. Ha studiato batteria, pianoforte e chitarra fin dai tempi del liceo. Grazie alla sua insegnante di canto e recitazione è nato il percorso artistico di Y-noT.

Concerto Primo Maggio 2021 streaming e tv/ Come vederlo in tv e radio: tutte le info

Y-not: gli esordi del giovane cantante di Terni

Finito il liceo Tony Bartolotta ha scoperto l’interesse per il canto e ha iniziato a studiare canto e recitazione con l’artista Vanessa “Lind” Liodori. Grazie alla sua insegnante di canto e recitazione è nato il percorso artistico di Y-noT. Sempre grazie a Vanessa Liodori, ha conosciuto Francesco “Frank” Morettini ed è entrato a far parte della sua nuova etichetta discografica, “Just Hit-Records”. Si esprime nell’ambito della musica “Indie-Pop”, interpreta brani in lingua italiana ma anche in inglese. Parallelamente studia teatro e doppiaggio. È da poco uscito il video ufficiale del suo singolo “Prestami”, cn la regia di Darkman. Inc. e Filippo Nelli e Alessio Mafrici e l’interpretazione della giovane attrice Virginia Moscatelli.

LEGGI ANCHE:

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2021, CONCERTONE/ Diretta e scaletta cantanti: Piero Pelù...Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ "Quasi due anni d'amore e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA