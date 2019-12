Yana Ehm, deputata M5S: foto alle Maldive/ Critiche “Chiarezza su rendicontazioni”

Bufera sulla deputata del M5S, Yana Ehm, dopo aver postato una foto su Facebook direttamente da Thoddoo, Maldive. E’ bastato uno scatto che la immortasse in abiti adatti al clima del luogo e seduta su un’altalena mentre sorride all’obiettivo a scatenare una pioggia di insulti e critiche da parte degli haters, malgrado il clima ancora natalizio. La Ehm ha postato la foto dalla “watermelon island delle Maldive”, come descritta dalla stessa deputata, nel giorno di Santo Stefano scrivendo: “Non nego che da quando sono arrivata, quest’isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po’ i suoi pregi (e difetti)”. Con una postilla: “Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo”. Nonostante la chiosa che avrebbe comunque dovuto tranquillizzare, a quanto pare ha scatenato comunque le polemiche da parte di chi ha ritenuto lo scatto irrispettoso nei confronti di chi fatica ad arrivare alla fine del mese. “Con la fame che c’è tra la gente comune, questi post sarebbe meglio evitarli, soprattutto da un rappresentante del M5S”, si legge tra i commenti più in cima, subito sotto la foto social.

YANA EHM, DEPUTATA M5S: FOTO ALLE MALDIVE FA DISCUTERE

Lo scatto dalle Maldive di Yana Ehm durante le vacanze natalizie ha portato anche alla richiesta di maggiori informazioni sulla propria posizione in riferimento alla rendicontazione M5s. La portavoce dei Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati sempre tra i commenti di coloro che la accusavano, ha voluto prontamente fornire una spiegazione: “Dati gli svariati commenti sulla rendicontazione, fornisco con piacere le necessarie delucidazioni”, ha esordito. “A causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste”, ha proseguito, spiegando che la situazione possa sbloccarsi quanto prima e rimandando alla sua mail, messaggio privato o addirittura numero di cellulare per chi ne a conoscenza, per tutte le ulteriori delucidazioni sul tema.





