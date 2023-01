Yana Malayko, le minacce dell’ex prima del delitto/ La nonna: “Dica dov’è il corpo”

Yana Malayko è scomparsa la notte tra il 19 e il 20 gennaio scorsi a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, e dopo l’appello del padre della 23enne anche la nonna, attraverso i microfoni di Ore 14, chiede all‘ex fidanzato di parlare. In manette, indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Yana Malayko, è finito infatti l’ex compagno della ragazza, il 33enne moldavo Dumitru Stratan, sulla cui posizione graverebbero pesanti elementi.

Alla sorella, secondo quanto emerso, avrebbe fatto una confessione choc prima di essere arrestato: “Ho ammazzato Yana come lei ha ammazzato me“, ma il corpo ancora non si trova. Trincerato nel silenzio davanti agli inquirenti, Dumitru Stratan non avrebbe fornito alcuna indicazione utile al ritrovamento della ragazza. Le immagini di una telecamera interna al condominio in cui viveva, avrebbero ripreso il 33enne uscire dall’abitazione trascinando un grosso sacco azzurro dopo aver dato appuntamento a Yana Malayko con una scusa: il presunto malessere del loro cane. Una “trappola“, secondo chi indaga, con cui Stratan avrebbe attirato la vittima per poi mettere in atto un piano di morte premeditato. Da quell’appartamento, Yana Malayko non sarebbe stata vista uscire mai più. “Mi restituisca mia figlia – ha dichiarato il papà della 23enne, Oleksander Malayko –, viva o morta“.

Le presunte minacce dell’ex fidanzato di Yana Malayko prima della scomparsa della 23enne

Dumitru Stratan si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere dopo l’arresto nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Yana Malayko, sua ex fidanzata 23enne sparita dopo un turno di lavoro in un bar di Castiglione delle Stiviere il 19 gennaio scorso. La nonna della giovane chiede che l’uomo parli, e dica dov’è nascosto il corpo della nipote. Un appello già lanciato davanti alle telecamere dalla madre e dal padre di Yana Malayko, disperati a caccia di risposte sulla sua sorte.

Yana Malayko/ Papà: “Dumitru non mi piaceva, l'aveva lasciato perchè beveva”

Gli inquirenti ritengono che potrebbe essere stata uccisa dopo essere stata attirata in trappola dal 33enne, da cui aveva deciso di allontanarsi dopo aver chiuso la loro relazione. Yana Malayko, stando a quanto riportato da Ore 14, si sarebbe rifatta una vita con un nuovo fidanzato e quest’ultimo, dopo la scomparsa, avrebbe reso alcune importanti dichiarazioni a chi indaga sul caso. Secondo il racconto del giovane, la 23enne avrebbe avuto paura del suo ex che, in alcune occasioni, le avrebbe rivolto minacce di morte. Una di queste il 14 gennaio scorso, a ridosso della sparizione e del presunto delitto: “Mi tradisci, ti uccido“. Sarebbe questo il contenuto di un sms che Dumitru Stratan avrebbe inviato a Yana Malayko intorno alle 3 del mattino di quel giorno, gettandola in uno stato di forte preoccupazione.











