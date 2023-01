Yana Malayko/ Papà: “Dumitru non mi piaceva, l’aveva lasciato perchè beveva”

Oleksandr Malayko, papà di Yana Malayko e l’amico della figlia, Francesco, sono stati intervistati stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Prima di tutto vorrei ringraziare i carabinieri – ha esordito il padre – per tutto quello che stanno facendo e vorrei rivolgere a tutti di darmi una mano a ritrovare mia figlia”. E ancora: “L’ho sentita l’ultima volta giovedì, abbiamo parlato di acquistare una casa, ci siamo scambiato dei messaggi su WhatsApp. Ho capito che era spaventata per qualcosa? No, pensavo fosse un po’ giù di morale per la relazione con il suo compagno. Si erano lasciati e lei era triste”.

Dumitru, l’ex fidanzato 33enne si trova al momento in carcere: “Lo conoscevo, era il suo fidanzato, avevamo normali rapporti. Io lavoravo in Toscana mentre loro vivevano in Lombardia e comunicavamo su WhatsApp. Ci siamo incontrati qualche volta ma lui non mi piaceva. Non mi sembrava quello giusto per mia figlia”.

YANA MALAYKO, IL PAPA’: “MI AVEVA DETTO CHE AVREBBE LASCIATO DUMITRU”

Yana Malayko e il compagno si erano lasciati dopo capodanno: “Mi aveva chiamato – ha proseguito il padre – che avrebbe lasciato Dumitru. Lei sognava una famiglia e un bambino e non vedeva un futuro con lui da questo punto di vista perchè lui si pensava a divertersi e agli amici. Diceva che era sempre fuori di casa e beveva. Mi ha detto che gli aveva dato 10 giorni per cambiare ma questo non è servito e l’ha lasciato”.

Francesco Porrello, amico di Yana Malayko, ha preso la parola: “Era molto disponibile verso tutti. Lui l’aveva chiamata quel giorno dicendo che il cane non stava bene, cane che lei amava molto, e poi si sono visti”. E ancora: “Dalle immagini emerse in questi giorni sembra che si tratti di un qualcosa di macabro. Quel sacco nero non è della spazzatura perchè se no verrebbe impugnato in maniera diversa”. Il papà di Yana Malayko ha quindi concluso con un disperato appello: “Io amo da morire mia figlia, lei è il mio sole e non si può vivere senza sole, io chiedo a tutti di aiutarmi a trovare la mia figlia, lei è il sole, cuore e mia anima. Per ogni papà tutti i figli sono nel proprio cuore”.

