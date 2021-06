Yana Sizikova, tennista arrestata al Roland Garros 2021/ Truccava le gare del torneo

Yana Sizikova, tennista russa 26enne, è stata arrestata al Roland Garros nella serata di giovedì 3 giugno 2021 con l’accusa di avere truccato alcune partite del torneo, ma non quello attualmente in corso: il riferimento, infatti, è a quello disputato nello scorso mese di ottobre, quando la giovane, numero 765 del ranking mondiale in singolare e 101 nel doppio, quando, affrontando le rumene Andreea Mitu e Patricia Maria, Sizikova commise alcuni doppi falli in battuta che risultarono decisivi nell’esito finale del confronto, con gli investigatori che avevano peraltro rilevato un flusso anomalo di scommesse durante quell’incontro, in particolare nel quinto set, quello decisivo, quando in battuta c’era proprio la russa.

Come riporta sulle proprie colonne il quotidiano “La Repubblica”, l’intervento delle forze dell’ordine, o meglio, della polizia, non è avvenuto in campo, dove Sizikova aveva appena perso il doppio (6-1, 6-1) giocato in coppia con Ekaterina Alexandrova contro le australiane Storm Sanders e Ajla Tomljanovic, bensì tra gli spogliatoi e l’uscita, pare dopo la fine del massaggio di fisioterapia, tanto da arrivare a sfiorare l’incidente diplomatico a causa dell’opposizione delle guardie di sicurezza nei confronti della gendarmerie.

ROLAND GARROS, YANA SIZIKOVA ARRESTATA PER PARTITE TRUCCATE

Peraltro, il nome di Yana Sizikova, arrestata ieri sera al Roland Garros, era già comparso all’interno di un’inchiesta da parte della testata giornalistica “Die Welt”, che riferì di un’indagine avviata dalla procura di Parigi e relativo a frodi tra bande organizzate e corruzione sportiva attiva e passiva. Mai prima d’ora, tuttavia, nella storia del celebre torneo tennistico in programma ogni anno in landa transalpina, si era assistito all’arresto di un atleta. Sizikova, già interrogata (perquisita anche la sua camera d’albergo, ndr), non è certamente tra i nomi più illustri di questo sport in termini di risultati, tanto che, non appena si è diffusa la notizia che la vede coinvolta, si sono registrate numerose ricerche su di lei sul web e sui social network, a cominciare dal suo profilo Instagram, nel quale, come sottolinea “La Repubblica”, è impossibile non far cadere l’occhio sul tenore di vita decisamente elevato da parte della giocatrice, nonostante in carriera non abbia raccolto così tanti successi tali da giustificare un montepremi esorbitante.

