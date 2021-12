Yann Martel, Vita di Pi / Il romanzo che gli è valso il prestigioso Booker Prize

Yann Martel è l’autore del celebre romanzo Vita di Pi, un libro pubblicato nel 2001 a cui ha fatto seguito, undici anni dopo, la pellicola Vita di Pi, sotto la direzione del regista Ang Lee. Il romanzo, così come la trasposizione cinematografica ha ottenuto grandissimo successo. Il libro ha infatti permesso a Yan Martel di conquistare il prestigioso Booker Prize per la narrativa nel 2002. Ma andiamo a scoprire qualcosina in più sul conto dell’autore, che trascorre la giovane età studiando filosofia all’università Trent a Peterborough; soltanto dopo, all’età di ventisette anni, decide di intraprendere la carriera di scrittore.

Yan Martel è sempre stato un grande appassionato di viaggi e in gioventù ha viaggiato davvero molto, esplorando l’Iran, la Turchia e l’India. Assaporare le diversità culturali dei paesi che ha frequentato ha inevitabilmente influenzato il suo pensiero critico, ma anche lo stile e la capacità di scrittura.

Yann Martel, Vita di Pì il suo capolavoro

I viaggi, quindi, hanno consentito a Yann Martel di allargare la mente e stimolare la sua creatività nella scrittura. Per scrivere il famoso romanzo, Vita di Pi, l’autore vive per sei mesi in India, dove visita moschee, templi, chiese e zoo, calandosi completamente nella realtà e nella cultura locale. Passa oltre un anno a leggere testi religiosi e dopo questa lunga fase di studio, finalmente, si cimenta nella scrittura del libro.

Lo scrittore collaborò anche con il compositore canadese Omar Daniel, membro di spicco del Royal Conservatory of Music a Toronto, su un pezzo per pianoforte, quartetto d’archi e basso. La composizione, You Are Where You Are, fu ispirata ad un testo di Martel, dove furono inserite diverse conversazioni reali estratte da momenti di quotidianità.

