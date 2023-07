Yann Sommer all’Inter/ Calciomercato, De Notaris: “Trattativa a buon punto, è un ottimo colpo!” (esclusiva)

SOMMER ALL’INTER: CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA)

Il dopo Onana, il dopo Handanovic per il calciomercato Inter si chiama Yann Sommer. Il portiere della Svizzera e del Bayern Monaco sembra ormai vicino all’Inter. La società nerazzurra sta infatti sempre più facendo pressing su quella tedesca per prendere Sommer. E anche lo stesso Sommer vorrebbe venire a Milano sentendosi chiuso da Neuer pronto a tornare a difendere la porta del Bayern a settembre dopo il lungo infortunio che l’ha afflitto.

Una trattativa quindi sul punto d’arrivo che darebbe sicurezza alla retroguardia neroazzurra su un portiere come Sommer di 34 anni esperto e molto valido tecnicamente. Ma per saperne di più sulla trattativa del calciomercato Inter che riguarda Yann Sommer abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Sommer potrebbe diventare il prossimo portiere dell’Inter? Ci sono tutte le possibilità che questa cosa possa avvenire e Sommer possa divenire il prossimo portiere dell’Inter al posto di Onana.

Cosa ci può dire della trattativa con il Bayern Monaco? La trattativa è a buon punto, sta andando nel migliore dei modi.

Giudica Sommer un degno erede ideale di Onana? Sommer è un ottimo portiere, di valore indiscusso, di qualità tecniche molto buone.

E se arrrivasse Trubin invece? No: Trubin è ancora troppo giovane, non lo ritengo un profilo ideale per difendere la porta dell’Inter.

L’arrivo di Audero dalla Sampdoria è possibile? Non credo, anche perchè la Sampdoria dovrebbe confermarlo per tentare la risalita, la promozione in serie A.

