Yaphet Kotto, è morto il cattivo di James Bond/ L’attore di “Alien” aveva 81 anni

Yaphet Kotto, attore conosciuto per aver recitato in “Alien” e “Agente 007 – Vivi e lascia morire”, è morto a 81 anni il 15 marzo 2021. L’annuncio è stato dato dalla moglie (la terza) Tessie Sinahon su Facebook: “Sono rattristata e ancora scioccata per la scomparsa di Yaphet, mio marito per 24 anni. È morto la scorsa notte intorno alle 22:30, ora delle Filippine”. Commuoventi le parole della moglie: “Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film ma per me e per molte altre persone tu sei un vero eroe. Un brav’uomo, un ottimo padre e marito e una brava persona, molto rara da trovare”. Non è stata rivelata la causa della morte dell’attore americano. Yaphet Kotto si era sposato tre volte: dal 1962 al 1975 con Rita Ingrid Dittman, da cui ha avuto tre figli, da 1975 al 1989 con Antoinette Pettyjohn da cui ha avuto altri tre figli. Infine dal 12 luglio 1998 era sposato con Tessie Sinahon.

Yaphet Kotto: è morto l’attore di “Alien” e cattivo di Bond

Yaphet Kotto era nato a New York City nel 1939. All’età di 16 anni aveva iniziato a studiare all’Actor Mobile Theatre Studio e aveva debuttato sul palcoscenico all’età di 19 anni in “Otello”. Il primo grande ruolo cinematografico di Kotto risale al 1972 nel ruolo del tenente Pope in “Across 110th Street”. Nel 1973 aveva interpretato il cattivo nel film “Agente 007 – Vivi e lascia morire”: Yaphet Kotto vestiva i panni del dittatore corrotto Dr. Kananga e del suo alter ego Mr. Big, signore della droga. Le sue interpretazioni di Smokey James in “Blue Collar” del 1978 e del meccanico Dennis Parker in “Alien” di Ridely Scott del 1979 gli hanno fatto guadagnare molti consensi. Così come la sua lunga carriera, dal 1993 al 2000, come tenente Al Giardello nella serie TV “Homicide: Life on the Street”. È stato nominato per il NAACP Image Award come miglior attore in una serie drammatica nel 1996 e ogni anno fino al 1999. Kotto ha fatto la sua ultima apparizione cinematografica nel 2008 come Ricardo Bodi in “Witless Protection“.

