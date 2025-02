La difesa di Massimo Bossetti ha visionato gli ultimi reperti del caso Yara Gambirasio custoditi presso l’Istituto di Medicina legale di Milano, tra cui l’apparecchio dentale della vittima e i margini ungueali, e ha potuto osservare la presenza di elementi che non sarebbero stati mai analizzati durante l’iter investigativo e giudiziario a carico dell’attuale detenuto.

Yara Gambirasio, Massimo Bossetti ottiene visione di tutti i reperti/ Ma è incognita su cosa sia rimasto

Si è trattato di una semplice ricognizione, come per il resto dei reperti già visionati dalla difesa, molto utile però, secondo l’avvocato che assiste l’ex muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, Claudio Salvagni, proprio per accertare l’esistenza di materiale potenzialmente utile ai fini di una nuova (o prima) analisi. Lo stesso legale lo ha detto ai microfoni di Andrea Lombardi, su YouTube, in un approfondimento sulla vicenda pubblicato poche ore fa. La novità più importante, secondo quanto descritto, è rappresentata dalla scoperta di un pelo mai analizzato sotto un’unghia della ragazzina.

Durante l’intervento nel canale online di Andrea Lombardi, l’avvocato di Massimo Bossetti ha spiegato cosa è successo negli ultimi giorni nell’alveo dell’iter difensivo che precede l’istanza di accertamenti tecnici, quindi di vere e proprie analisi, sui reperti del delitto di Yara Gambirasio (esami da sempre negati a Massimo Bossetti, in ogni grado di giudizio e oltre, compresi quelli sul Dna di “Ignoto 1” che per la Procura di Bergamo fu prova regina a suo carico).

“Abbiamo visto gli ultimi reperti che mancavano all’appello tra tutti quelli che ci sono stati fatti visionare, ed erano i più particolari, cioè quello che risultava dall’esame autoptico: i margini ungueali, per noi molto importanti (non tutti sono stati analizzati, ndr), l’apparecchio dentale, il filo di tessuto che Yara portava al polso e altre cose rilevate dall’autopsia come la diafisi femorale da cui è stato tratto il Dna della ragazza, i tamponi…“.

L’elemento che ha attirato maggiormente l’attenzione dei difensori di Massimo Bossetti (oltre a Claudio Salvagni, il collega Paolo Camporini) è “la presenza di un pelo, sotto le unghie, una formazione pilifera che non è stata repertata e non è stata indicata in nessun documento ufficiale. È molto interessante per l’ubicazione… il Dna che si può trovare ancora oggi sotto i margini ungueali è molto interessante sotto il profilo investigativo. Quel pelo potrebbe fare match con gli altri già trovati oppure con un Dna esistente e ancora da rinvenire sui vestiti…“.

Già dall’osservazione dei reperti di Yara Gambirasio, ha sottolineato l’avvocato di Massimo Bossetti, si è potuto quindi appurare un dato importantissimo, cioè che esiste un elemento che “fino ad oggi era completamente sconosciuto“. La prossima mossa a cui punta la difesa è quella di condurre analisi su quel pelo e sugli altri reperti di Yara Gambirasio, attività più invasiva finora mai concessa.