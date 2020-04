Yari Carrisi/ Caos per le dichiarazioni choc contro Barbara D’Urso

Pubblicità

Yari Carrisi non è nuovo ai colpi di testa e le dichiarazioni fatte in questi ultimi giorni non potevano che sollevare l’ennesimo polverone. Il primogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power ha scritto infatti sui social una frase che ha turbato parecchi animi: “La d’Urso deve morire”. Le polemiche non sono mancate, anche fra i suoi familiari. Da tempo ormai la famiglia Carrisi/Power/Lecciso è legata a Barbara d’Urso e ai suoi programmi. “Questo signore ha scritto una cosa orrenda. Barbara non è scesa a quei livelli”, ha commentato subito la sorella della conduttrice, Daniela d’Urso.

“Intendevo dire che il programma va abolito, non era riferito alla persona fisica”, ha specificato poi Yari, senza però chiedere scusa alla presentatrice. “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona”, ha detto ancora in una Storia, “Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo e ignorante e si approfitta della gente e delle sue sventure, va relegato al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessuno, ma augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”. In base a quanto è accaduto, è difficile credere che Yari sceglierà di intervenire in trasmissione per spiegare l’accaduto o che la stessa d’Urso possa contattarlo per sottolineare il proprio punto di vista. Anche se in passato Carrisi è stato uno degli ospiti più frequenti delle sue trasmissioni.

YARI CARRISI: “YLENIA, UNA SORELLA MERAVIGLIOSA”

I figli di Romina Power sono sempre stati la regione di vita della cantante. Quando erano piccoli ha avuto la fortuna di sbaciucchiarseli tutti, di far sentire loro il proprio affetto: Ylenia, Romina Jr, Cristel e Yari sono cresciuti in un mondo d’amore e il merito è anche del forte affetto che la madre ha nutrito nei loro confronti, così come il padre Al Bano Carrisi. Sono giorni di preoccupazione però per la Power, soprattutto se si considera che Romina Jr si trova bloccata a Ibiza, per via di una vacanza alle Baleari che l’ha costretta a rimanere sul posto.Cristel invece si trova a Zagabria con la famiglia ed ha continui contatti con il padre, mentre Yari si trova nella tenuta di Cellino con i genitori, Loredana Lecciso e i due fratellastri.

Oggi, sabato 26 aprile 2020, Verissimo – Le Storie manderà in onda la replica di un’intervista a Romina Power, in cui parlerà anche della scomparsa della primogenita Ylenia. A differenza dell’ex marito e in comune con il figlio Yari, la cantante ha sempre pensato che in realtà la figlia sia ancora viva. “E’ scomparsa 25 anni fa ma credo che sia ancora da qualche parte. E nessun altro ha fornito prove certe che non sia così, per cui perchè non dovrei crederlo? Una persona meravigliosa, Ylenia”, ha scritto lo scorso novembre Yari sui social, “l’assenza dei suoi forti e amorevoli colori ha fatto sembrare il resto del mondo in bianco e nero”. A corredo delle sue parole, un estratto del suo intervento al Maurizio Costanzo Show. Clicca qui per leggere il post di Yari Carrisi e guardare il video.



