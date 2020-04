Yari Carrisi choc “Barbara D’Urso deve morire”/ Lei replica: “Quindi vuoi che muoia?”

Pubblicità

Ennesimo attacco nei confronti di Barbara D’Urso. La conduttrice è spesso mira di pesanti accuse ma quella che arriva da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha lasciato tutti senza parole. “La D’Urso deve morire” è infatti la frase postata da Yari su Instagram in una story che in pochi minuti ha fatto il giro del web e ha sollevato un’accesa polemica. Il figlio di Al Bano Carrisi è stato duramente attaccato, ricevendo infatti tantissime critiche da parte di coloro che non solo hanno trovato esagerate le sue parole, ma che ora si chiedono le motivazioni di questo pesante colpo. Tra i tanti che si sono sentiti toccati da questo intervento c’è anche la sorella della nota conduttrice di Canale 5. Stiamo parlando di Daniela D’Urso, che ha ripostato la storia condivisa su Instagram dal figlio di Al Bano e Romina, commentandola duramente.

Yari Carrisi attacca Barbara D’Urso, la sorella Daniela la difende

La sorella di Barbara D’Urso, Daniela, è dunque intervenuta a difenderla condividendo la story in questione e scrivendo: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte”. Parole che palesano l’incredulità di un gesto che appare senza senso e dettato da una rabbia immotivata. Dopo l’intervento di sua sorella, la stessa Barbara D’Urso ha replicato al commento, condividendo proprio le parole di Daniela e, quindi, il post di Yari Carrisi, commentandolo solo con l’hastag #sorelle. Il figlio di Al Bano replicherà? Non ci resta al momento che attendere i prossimi sviluppi.





