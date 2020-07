Yari Carrisi contro Al Bano?/ Il cantante escluso dalla foto di famiglia: sul web..

Cosa sta accadendo tra Yari Carrisi e suo padre Al Bano? Sono in tanti a chiedersi quali siano oggi i rapporti tra padre e figlio, anche perché non mancano indizi che fanno credere che questi non siano proprio idilliaci. Dal web arrivano infatti non pochi segnali che confermerebbero una frattura tra i due, voluta, sembrerebbe, soprattutto a Yari. Il primo sta nel cognome usato da quest’ultimo sui social, che non è Carrisi, e dunque quello del padre, bensì quello della madre Romina Power. Si presenta infatti come Yari Power, senza mai menzionare quello di Al Bano. E se questo è già un fatto particolarmente indicativo, Yari ha voluto rimarcare questa frattura con suo padre, pubblicando nelle ultime ore una foto di quella che ha chiamato “La mia bella famiglia”.

Yari Carrisi “esclude” papà Al Bano dal ritratto di famiglia: perché?

Nella foto in questione ci sono sua mamma Romina Power, sua zia Taryn morta il mese scorso dopo una lunga battaglia contro la leucemia, e ancora le sue sorelle, in particolare Ylenia, scomparsa a dicembre del 1993. È dunque escluso suo padre Al Bano. Tuttavia, qualora fosse un caso isolato, potrebbe comunque trattarsi di una semplice coincidenza, peccato che sul profilo Instagram di Yari di momenti con mamma Romina o altri membri della famiglia non manchino, ma sia invece sempre assente Al Bano. Perché? Che sia colpa del rapporto di suo padre con Loredana Lecciso? D’altronde non mancano voci secondo le quali Yari non ha mai digerito del tutto la nuova storia d’amore di suo padre e, dunque, la sua nuova compagna. Sarò così?





© RIPRODUZIONE RISERVATA