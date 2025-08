Yari Carrisi pubblica una storia su Instagram contro Loredana Lecciso ma poi cancella tutto. Ecco cos'è successo.

Loredana Lecciso fa parte della vita di Al Bano Carrisi da tantissimi anni e, insieme, con la nascita dei figli Jasmine e Albano Junior hanno formato una famiglia. Il cantante di Cellino San Maro si è sempre diviso tra i figli del primo matrimonio e quelli avuti con la Lecciso riuscendo a creare una grande famiglia allargata. Tuttavia, nelle scorse ore, un post pubblicato da Yari Carrisi tra le storie del suo profilo Instagram ha riacceso i riflettori sulla famiglia di Al Bano e il rapporto tra la Lecciso e i figli che Al Bano ha avuto da Romina Power.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 6 agosto 2025 che pubblica anche lo screenshot del post, Yari ha lanciato una frecciatina al veleno alla Lecciso.

Il post di Yari Carrisi contro Loredana Lecciso

Tra le proprie storie di Instagram, Yari Carrisi ha pubblicato la foto di un crocifisso, subito sotto uno scatto del padre con Loredana Lecciso e una frase a dir poco forte: “la Padrona non vede l’ora” come potete vedere in basso. Poco, dopo, però, ha rimosso tutto ma come sottolinea Giuseppe Candela su Chi era già troppo tarsi perché l’immagine era stata già vista.

“Un attacco pubblico, un contenuto rimosso dopo qualche minuto che avrebbe scosso e ferito la Lecciso“, scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi. Da parte sua, da tempo, la Lecciso ha scelto un basso profilo scegliendo di non commentare pubblicamente le vicende di famiglia.