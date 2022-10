Yari Carrisi figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power/ I rapporti con i genitori e…

Yari Carrisi e i genitori Al Bano e Romina: i dolori vissuti in famiglia

Yari Carrisi, oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è il figlio secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power, quando ai tempi la coppia stava ancora assieme prima dell’improvvisa separazione. Nato nel 1973, Yari ha vissuto i suoi anni più difficili da giovane, quando ha dovuto fare in conti con un duplice dolore che l’ha segnato nel profondo. Il primo è l’improvvisa scomparsa di Ylenia, sorella maggiore e primogenita della coppia, per circostanze tuttora misteriose. Una ferita ancora aperta e che da quel 1994 non si è mai più rimarginata.

Il secondo dolore che ha segnato il percorso di vita di Yari Carrisi è stata la separazione dei genitori Al Bano e Romina nel 1999. Una scelta sofferta per entrambi che, oltre ad aver fatto coppia nel privato creando una numerosa famiglia, hanno anche rappresentato uno dei sodalizi artistici più amati nel mondo della musica. E proprio la musica è stato il filo conduttore che ha unito e tuttora unisce Yari ai genitori: anche il figlio della coppia, infatti, ha coltivato questa passione sin da ragazzino diventando musicista e autore di testi.

Yari Carrisi e i rapporti con i genitori Al Bano Carrisi e Romina Power

Yari Carrisi è sempre stato affettivamente legato ai genitori Al Bano Carrisi e Romina Power, sebbene dopo la separazione della coppia i rapporti con il padre si siano incrinati. Con il cantautore, infatti, ha avuto un rapporto a tratti conflittuale mentre, sul fronte opposto, è sempre stato profondamente legato a mamma Romina anche dopo il divorzio.

Solo con lo scorrere degli anni Yari Carrisi ha riallacciato i rapporti con Al Bano, anche grazie alla riappacificazione tra il cantante e la Power. La coppia non sta più insieme (al momento la voce di Cellino San Marco è sentimentalmente legata a Loredana Lecciso), ma quantomeno sul piano artistico i rapporti tra i due si sono rasserenati. E questo ha indubbiamente giovato anche ai figli.

