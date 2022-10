Yari Carrisi “In collegio con Emanuele Filiberto e Sean Lennon”/ “Yoko Ono arrivava…”

Yari Carrisi e l’infanzia

Yari Carrisi si è raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno svelando dettagli inediti sul rapporto con mamma Romina Power con cui condividere la “filosofia orientale” che praticano e la passione per i viaggi. Yari che ha sempre viaggiato e continua a farlo, ai microfoni di Serena Bortone, ha svelato di potere avanti ciò che gli aveva insegnato la sorella Ylenia prima della sua scomparsa. Serena Bortone, tra un aneddoto e l’altro raccontato da Yari, ricorda anche gli anni in cui, temendo un sequestro, lasciò la Puglia dove vivere con i genitori per trasferirsi in un collegio svizzero in cui viveva e studiava.

In quel collegio, Yari aveva come amici anche Emanuele Filiberto di Savoia e Sean Lennon, ovvero il figlio di John Lennon e Yoko Ono. Cosa accadeva in quel periodo nel collegio svizzero in cui studiava uno giovane Yari Carrisi che ave come compagni nomi illustri?

Yari Carrisi e l’amicizia con Emanuele Filiberto e Sean Lennon

Come trascorrevano le giornate nel collegio svizzero Yari Carrisi, Emanuele Filiberto di Savoia e Sean Lennon? “Vieni spedito in collegio perchè si era sparsa la voce che potessero esserci dei sequestri” spiega Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. “Eravamo in camera insieme con Sebastian, un nostro amico di Aversa. Credo che abbiano pensato di metterlo in un clima italiano perchè all’epoca lui non poteva entrare in Italia”, ricorda Yari.

La Bortone, poi, ricorda anche che in quel collegio studiava Sean Lennon, il figlio di Sean Lennon e Yolo Ono che andava a trovare spesso il figlio. “Yoko ci sava gli strumenti, ci portava in giro durante il fine settimana. Avevamo messo su un mini gruppo e suonavamo in un bunker antiatomico”, ricorda ancora Yari.

