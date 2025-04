YARI CARRISI POWER, DA ‘FIGLIO DI’ A PROTAGONISTA IN TV CON…

Yari Carrisi Power, chi è il figlio di Al Bano e Romina e cosa sappiamo della sua carriera e la vita privata? Questo pomeriggio, nel corso della prima delle due puntate del weekend con “Verissimo” assisteremo a un gradito ritorno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ovvero quello del 51enne artista musicista figlio d’arte che, come al solito, si racconterà a 360 gradi con la padrona di casa e aprirà una finestra sul proprio privato, a partire dalla sua sfera sentimentale fino al rapporto tra i suoi celebri genitori e ovviamente anche un ricordo della sorella Ylenia, da lui ritenuta vita per tanti anni dopo la scomparsa. Raccontiamo qui chi è Yari Carrisi Power.

Classe 1973 e nato a Cellino San Marco, Yari Carrisi Power, oggi 51enne, è il secondo figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power: come gli altri figli di questa famiglia allargata che i due cantanti hanno costruito nel corso degli anni anche dopo la fine della loro lunga e tormentata storia d’amore. Al pari dei due genitori, Yari ha scelto di seguirne le orme nel mondo della musica diventando nel corso del tempo un artista a tutto tondo e uscendo dal cono d’ombra, molto ingombrante, rappresentato da due icone della canzone italiana. Non solo: il fratello minore di Ylenia Carrisi si è scrollato di dosso la tara di quel pesante cognome ed è diventato anche un apprezzato personaggio televisivo partecipando ad alcuni programmi tra cui il reality “Pechino Express”.

IL FIGLIO DI AL BANO, “FINO AL 2020 PENSAVO CHE YLENIA FOSSE VIVA, MA…”

Se della vita amorosa di Yari Carrisi Power diamo conto in un altro pezzo, accennando alla love story con Naike Rivelli e a quale sia attualmente il suo status sentimentale, qui possiamo invece accendere i riflettori su due temi di cui sopra e che certamente rappresenteranno dei momenti clou della chiacchierata che il 51enne avrà con la conduttrice del rotocalco in onda questo pomeriggio su Canale 5. “Fino al 2020 credevo che Ylenia fosse viva” aveva detto proprio nel salotto di “Verissimo” in una precedente ospitata spiegando di aver cercato in passato di ripercorrere i passi della sorella per capire cosa le fosse accaduto: “Ho sempre pensato che fosse da qualche parte in giro per il mondo, che stesse facendo un viaggio incredibile, che fosse diventata una sciamana. Speranza? La porta è sempre aperta”… aveva tagliato corto.

Parlando invece del rapporto tra i suoi genitori, Al Bano e mamma Romina Power (assieme alla quale era stato proprio ospite in coppia a “Verissimo”), Yari Carrisi Power aveva candidamente ammesso di preferire una visione di loro due tranquilli e sereni, senza dissidi. Tuttavia, pare che permangano le tensioni nel privato tra lui e il padre, come testimoniato dalla madre e dalla sorella Romina Carrisi Power: “Lui e papà vanno d’accordo sul palco perché lì parlano la stessa lingua: ma appena ne scendono iniziano delle diatribe (…) Quando litigano non mi intrometto più” aveva detto la donna a cui aveva fatto eco anche mamma Romina che aveva in qualche modo solidarizzato con Yari: “La vivo anch’io con Al Bano questa situazione (…) ma io sono più per il dialogo, per il trovare un accordo e cerco sempre di mettere pace”.