YARI CARRISI POWER È FIDANZATO? NON HA FIGLI MA IN PASSATO…

Yari Carrisi Power è fidanzato e cosa sappiamo della sua vita sentimentale su cui non vi sono molte informazioni? Oggi pomeriggio, nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5, si parlerà di questo e di altri argomenti nel corso della lunga intervista a cuore aperto che il figlio di Al Bano e Romina Power concederà a Silvia Toffanin, sulla falsariga di quanto accaduto in passato dal momento che il 51enne di origini pugliesi è oramai un habitué del rotocalco principe delle reti Mediaset. E, in attesa di vedere di cosa parlerà il fratello di Ylenia (di cui forniamo un breve ritratto in un altro pezzo quest’oggi, NdR), scopriamo se Yari Carrisi Power è fidanzato e con chi.

Per accendere i riflettori sulla vita amorosa e le love story di questo figlio d’arte e capire se Yari Carrisi Power è fidanzato, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e ripercorrere brevemente le sue storie passate: quando si parla degli amori del cantautore e artista classe 1953, diventato anche un personaggio televisivo abbastanza noto nel corso degli anni (sia per varie partecipazioni a degli show sul piccolo schermo ma anche grazie ad alcuni amori da copertina) non possiamo non citare soprattutto Naike Rivelli e poi Thea Crudi. Nel primo caso parliamo di una storia d’amore di una certa importanza e segnata anche da un dramma per i due prima che si dicessero addio e prendessero strade diverse.

NAIKE RIVELLI, “IO E YARI? DUE FULMINATI MERAVIGLIOSI MA TRA NOI FINI’ PER…”

Per rispondere alla domanda iniziale, non è dato sapere al momento se Yari Carrisi Power è fidanzato o se abbia una frequentazione anche se, stando almeno ai rumors di Radio Gossip, sembra che il figlio di Al Bano sia single. Niente di nuovo sotto il sole dopo la fine del fidanzamento con Thea Crudi, entrata nella sua vita dopo l’addio alla Rivelli. Pare che Yari abbia conosciuto questa spiritual singer nell’estate del 2020, dando vita a un sodalizio non solo sentimentale ma pure artistico, tanto è vero che durante la loro frequentazione hanno cantato e si sono pure esibiti assieme. Tuttavia, qualche mese dopo l’uscita allo scoperto e le parole al miele reciproche, la Crudi aveva rivelato a ‘Diva e Donna’ che era tutto finito: “Ma siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza” aveva detto, parlando di un “bel viaggio assieme” e della volontà di conservare di lui “un bel ricordo”.

In questo breve excursus sulle ex del cantante originario di Cellino San Marco e in cui possiamo escludere al momento che Yari Carrisi Power è fidanzato, non possiamo comunque non citare la più intensa relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti: l’oramai ex coppia si era conosciuta durante la quarta edizione di “Pechino Express” e grazie all’attrice e modella figlia d’arte, Yari aveva trovato finalmente un suo equilibrio, sperando anche di rendere anche lui nonni Al Bano e Romina. Proprio durante quell’esperienza, infatti, Naike era rimasta incinta di Carrisi Power jr. ma purtroppo la gravidanza non era andata a buon fine per via di un aborto spontaneo: “Quando abbiamo perso il bambino è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo” aveva parlato a nome di entrambi la Rivelli anche se, tuttavia, qualche tempo dopo la coppia aveva deciso di lasciarsi. “Io e lui siamo due fulminati meravigliosi, siamo ancora amici e ci vogliamo bene ma… Non è andata: tra noi è finita perché volevo un uomo e non tutta la famiglia intera” aveva confessato Naike, accennando a una situazione esterna alla coppia che non riusciva a gestire più.