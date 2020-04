Yari Carrisi Vs Barbara D’Urso: “Al Bano è mortificato”/ Roberto Alessi svela tutto

Pubblicità

Qualche giorno fa ha fatto discutere molto la frase shock scritta da Yari Carrisi su Instagram contro Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano ha infatti augurato alla nota conduttrice di Canale 5 la morte. In difesa della D’Urso sono intervenuti tanti, a partire dalla sorella, ma Barbara ha preferito none sporsi in prima persona sull’accaduto. In tanti però si sono chiesti come abbia reagito Al Bano, che spesso è stato ospite della D’Urso e con la quale non ci sarebbe alcun dissapore in atto. A svelarlo è Roberto Alessi che sul suo Novella 2000 ha scritto una lettera a Yari, chiarendo inoltre che “Albano è mortificato per quello che è successo la settimana scorsa”. Il cantante e la stessa Romina Power pare siano molto scossi da quanto scritto da Yari solo pochi giorni fa. Per questo Alessi lo ha invitato a chiedere definitivamente scusa alla conduttrice.

Roberto Alessi contro Yari Carrisi: “Chiedi scusa a Barbara D’Urso!”

“Mi sembra impossibile, mi hai lasciato senza fiato.” ha scritto Roberto Alessi su Novella 2000. Per poi continuare: “Hai creato imbarazzo a tuo padre e a tua madre Romina che essendo anche una collega di Barbara sarà rimasta scossa da un post così violento. Mi sembra impossibile che autore di questa atrocità sia un ragazzo come te, che io ho sempre considerato una persona bravissima.” Da qui ha poi lanciato l’appello a Yari: “Chiedi scusa, capita nella vita di scrivere o di dire delle scemenze. Lo devi a Barbara D’Urso ma lo devi ai tuoi genitori e alla compagna di tuo padre che ha sempre usato parole più che entusiasmanti quando parlava della tua persona e ti vuole bene.” Così ha concluso: “Non si augura la morte a nessuno, nemmeno ad un programma tv.” Come replicherà Yari?



