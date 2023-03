Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Al Bano Jr, figli Al Bano Carrisi/ “Con loro sono severo quando…”

Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Al Bano Jr: ecco chi sono i figli di Al Bano

Yari, Cristel e Romina Jr sono i figli del celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano. I tre figli sono nati dalla storia d’amore con Romina Power: oggi hanno rispettivamente 49, 37 e 35 anni. L’artista pugliese ha avuto altri figli dopo la rottura con Romina, ovvero Jasmine e Al Bano Jr nati dalla storia con Loredana Lecciso. L’artista è anche nonno di tre nipotini, messi al mondo dalla figlia Cristel ed il suo compagno Davor Luksic. L’ultima arrivata in famiglia si chiama Rio Ines. Prima di lei, Kay Turone e Cassia Ylenia.

Con tutti i suoi figli, Al Bano ha instaurato un rapporto amorevole. Con la figlia avuta da Loredana, c’è poi un’alchimia artistica, considerando che Jasmine vorrebbe ricalcare le sue orme. Al Bano JR, al contrario, non ama stare davanti alle telecamere e i suoi interessi sembrano rivolti altrove: “Cerco di trovare la mia strada, di essere un po’ più indipendente. Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo”, le sue parole a Verissimo.

Al Bano Jr e il rapporto con i suoi figli: “A volte serve essere severi, altrimenti la vita…”

In una precedente ospitata a Domenica In, invece, Al Bano Carrisi aveva parlato del rapporto coi suoi figli, soffermandosi su quello che è stato il suo “metodo” per crescere dei ragazzi perbene. “Al momento giusto bisogna essere severi perché le lezioni o gliele dà la vita o io, e preferisco essere io a farlo. Qualche cosa di bello nella vita mi è capitato di farla…”, ha aggiunto emozionato, riferendosi ai suoi amati figli.

A proposito di famiglia, sempre nella stessa intervista rilasciata a Mara Venier, Al Bano Carrisi ha ricordato con grande nostalgia la sua infanzia e l’amore per suoi genitori definiti i suoi “fari” fondamentali. Come il papà, anche Al Bano è stato un emigrante. Salutò la sua amata Puglia per cercare fortuna nelle grandi città. Considerando la sua lunga carriera, possiamo dire con certezza che è riuscito brillantemente a realizzarsi.

