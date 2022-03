Yari Gugliucci, il compagno di Silvia Mazzieri/ “Il mio regalo più grande. VOI”

“DOC – Nelle tue mani“, fiction campione di ascolti con protagonista Luca Argentero, ha regalato la popolarità a Silvia Mazzieri, che veste i panni di Alba, la giovane specializzanda che si innamora di Riccardo Bonvegna, alias Pierpaolo Spollon. Questa non è però la prima esperienza lavorativa importante per lei, che ha recitato in passato anche in “Braccialetti Rossi“, “La strada di casa” e “Vivi e lascia vivere”.

Pur non avendo ancora compiuto 30 anni, lei si è sempre definita fatalista, sia nel lavoro sia nella vita privata. “Quando c’erano le recite a scuola scappavo perché ero molto timida e ci stavo male. Ho fatto Miss Italia solo perché mi hanno iscritto i miei e mio fratello – ha detto in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. In fondo penso che sia tutto scritto da qualche parte, così mi sono semplicemente fatta trascinare dagli eventi”.

Silvia Mazzieri e l’amore per Yari Gugliucci: i due pronti per la gioia più grande

Silvia non ama certamente parlare della sua vita privata e solo ora che si appresta a vivere uno dei momenti più belli ha deciso di uscire allo scoperto. L’attrice, infatti, sta per diventare mamma e ha voluto rivelare al pubblico il lieto evento che la attende con una foto sul suo profilo social insieme al suo compagno, Yari Gugliucci, A unirli c’è anche il lavoro: anche lui è infatti un attore.

Non si conoscono molti dettagli sulla loro storia, nè su quando questa sia iniziata. Lui ha 19 anni più della Mazzieri, ma questo per ora per loro non è stato un problema, anzi. L’artista è originario di Salerno e ha recitato finora in diversi film e fiction importanti, tra cui “I bastardi di Pizzofalcone”, “Furore”, “la vita promessa” e “Nero bifamiliare”. Non si sa quando la nascita sia prevista, nè se si tratti di un maschio o una femmina, ma non dovrebbe mancare poi molto visto il pancione di lei decisamente evidente. Il post è stato pubblicato proprio nel giorno del compleanno di lei ed è stato corredato da un messaggio davvero dolcissimo: “Il mio regalo più grande. VOI“.

