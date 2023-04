Yasin Cengiz non è morto, fake news/ Star balletto Skibidi Dop viva e vegeta

Yasin Cengiz, star del social famoso in particolare per il suo balletto tormentone “Skibidi Dop”, e il suo ventre generoso, non è morto. Nelle scorse ore è circolato sul web un tormentone che narrava appunto dell’addio del ragazzo turco, tra l’altro a poche settimane da un’altra fake news sempre dello stesso tenore e sempre su Yasin Cengiz. A narrare la vicenda sono i colleghi del sito Bufale.net, sempre pronti a smascherare appunto tutte le bufale pubblicate in rete.

Complice il sovrappeso del ragazzo, non è la prima volta che la giovane star dei social viene data per spacciata per qualche fantomatica complicazione legata alle sue condizioni fisiche e al suo stile di vita un po’ eccessivo, ma in realtà l’autore del balletto tormentone è vivo vegeto e sta benissimo. A confermare la falsa notizia è stato anche lo stesso giovane, che è più attivo che mai in queste ore sui social, rispondendo così a chi lo vuole morto o a chi l’ha descritto come deceduto. Il canale dove la fake news sulle sorti nefaste dell’influencer turco si è maggiormente diffusa è stato Youtube.

YASIN CENGIZ, STAR SOCIAL NON E’ MORTA, FAKE NEWS: MANCANO FONTI UFFICIALI

Nelle ultime ore sono stati moltissimi gli youtuber che hanno pubblicato video ma anche filmati brevi, i cosiddetti reel, in cui raccontano appunto della dipartita di Yasin Cengiz. Peccato però che già molti utenti, commentando i video in questione, avessero smentito l’accaduto, parlando della classifica fake news, una notizia falsa.

Lui del resto continua a pubblicare storie e video sui suoi canali social, a cominciare da Instagram, senza neanche dare troppo peso a tutte le indiscrezioni delle ultime ore. Tra l’altro, anche nel caso in cui la notizia della morte fosse vera, mancano fonti ufficiali che certifichino che il giovane influencer sia effettivamente passato a miglior vita. State sereni quindi, vedremo ancora a lungo il balletto Skibidi Dop sul web, sempre che vi piaccia il personaggio.

