Volto iconico delle passerelle mondiali, Yasmin Parvaneh è stata per anni un punto fermo per marchi di grande prestigio come Dior, Ralph Lauren, Guess e Calvin Klein. Sposata con il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, è madre sessantenne di tre splendidi figli. Insieme al cantante ha dunque costruito una splendida famiglia, la ricchezza più grande che avrebbe mai potuto desiderare. Se ripensa al passato, Yasmin non può far altro che sorridere e guardare a ciò che era con un pizzico di nostalgia.

“Ci sono persone che pensano che tutto sia fantastico nell’invecchiare ma ovviamente non hanno i miei problemi alla schiena e il mio sedere cadente”, ha detto in una divertente intervista al Telegraph. Oggi Yasmin Parvaneh è inevitabilmente meno presente in passerella, ma resta un personaggio di spicco nel mondo della moda.

Yasmin Parvaneh, la moglie di Simon le Bon: “I nostri figli non erediteranno nulla, ecco perché…”

Crescere i suoi tre figli, oggi adulti, non è stato facile, anche se ha creato con loro un rapporto davvero speciale. Per questo motivo sembra augurare ad Amber, Saffron e Tallulah di non imbattersi in quella che la top model sembra definire come la ‘maledizione della ricchezza’. “Sembra davvero brutto, ma c’è una maledizione della ricchezza. Se lavori per questo, è fantastico. Se lo erediti, non è così”, ha detto la moglie di Simon Le Bon. “Ma i nostri figli non erediteranno nulla”, ha assicurato con un velo di ironia, sottolineando quanto detto precedentemente.

Oggi Yasmin Parvaneh si ritrova a combattere con l’ansia, ma dopo un percorso in terapia ha acquisito gli strumenti per fronteggiarla. “Passo molto tempo a calmarmi. A volte penso: se l’autobus salisse sul marciapiede? Quando siamo in aereo chiedo a Simon quale sia l’uscita di emergenza”, racconta ancora la showgirl, che al fianco del suo compagno appunto ritrova con molta più facilità la calma necessaria.