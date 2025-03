Chi sono i figli di Al Bano, da Yasmine a Yari

Nel corso della sua vita, il noto cantante originario di Cellino San Marco, è riuscito a mettere su famiglia più volte, prima con la storica moglie e cantante Romina Power, poi una seconda esperienza con Loredana Lecciso, divenuta la madre dei suoi figli Yasmine e Al Bano jr. Insomma, ad Al Bano non è mancato proprio niente e nel corso degli anni l’artista famoso in tutto il mondo è riuscito a raccontare la sua vita tra le mura di casa, lui che più volte si è reinventato dal punto di vista sentimentale. Un’esistenza segnata tremendamente dalla scomparsa misteriosa della figlia Ylenia nel 1994, una situazione intorno alla quale ancora oggi regna il mistero più fitto.

Yasmine, Yari, Romina Carrisi, Cristel e Al Bano jr sono invece i grandi orgogli della vita del famoso cantante, anche se come confidato più volte in passato, i figli sono stati tormentati da tutto ciò che ruotava intorno al gossip, visto che sono finiti spesso in pasto ai riflettori.

Figli di Al Bano, la crisi nel gossip: “Abbiamo sofferto”

Non sono mancati momenti complicati per i figli di Al Bano, che spesso loro malgrado si sono ritrovati protagonisti nel mondo del gossip, anche a loro insaputa. Una situazione che si è protratta nel corso degli anni e che ha portato i vari Jari, Jasmine e Romina sotto la lente d’ingrandimento: “Ci scattavano continuamente foto sotto le quali mettevano didascalie inventate” ha raccontato Yari, nato dall’amore poi svanito tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Tra i figli di Al Bano, Al Bano jr per fortuna non ha subito più di tanto l’impatto, al contrario di quanto capitato a Jasmine Carrisi che invece ha sofferto di più il finire in pasto al gossip nonostante non gradisse la questione. Pe fortuna, però, negli anni i figli di Al Bano hanno confermato di essere in ottimi rapporti tra di loro, questione comunque non scontata.