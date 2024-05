Yeliz Dogramacılar, chi è Fusun in Terra Amara/ “Essere una donna è difficile: devi essere moglie e mamma”

Yeliz Dogramacılar, la Fusun in Terra Amara, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Si tratta di un grandissimo ritorno per l’attrice turca che sta vivendo un periodo di grande successo grazie al personaggio di Fusun in Terra Amara. Il ruolo di Fusun, del resto, ha cambiato la vita dell’attrice che ha vinto anche il Miglior attrice di serie tv esordiente dell’anno. Classe 1978, Yeliz Doğramacılar è nata ad Istanbul in Turchia e una volta terminati gli studi presso l’Università Yeditepe e l’Università di Bahçeşehir decide di iniziare la sua carriera nel mondo della recitazione. L’attrice si fa conoscere in diverse serie e film turche, ma la grande occasione arriva con il ruolo di Fusun di Terra Amara.

Non solo attrice di successo, ma anche conduttrice televisiva. Un duplice ruolo di cui Yeliz ha parlato proprio durante la sua prima intervista rilasciata a Verissimo. “Mi piace molto e non riesco a scindere le due cose” – ha detto la Fusun di Terra Amara che ha confessato – “amo sia la recitazione che la televisione”.

Yeliz Dogramacilar, la vita privata e i successi di Fusun di Terra Amara

Il successo riscontrato grazie al personaggio di Fusun in Terra Amara non ha cambiato la vita di Yeliz Dogramacilar. L’attrice e conduttrice turca è anche una moglie e mamma legatissima ai figli Mehmet e Omer. La nascita dei suo figli ha sicuramente cambiato tutta la sua vita. Proprio l’attrice a Verissimo ha confessato: “sono cambiata molto da quando sono diventata mamma”. L’arrivo di due figli l’ha resa anche una donna più apprensiva anche se basta un abbraccio per dimenticare ogni tipo di doloro. “Sono grata di essere madre. Insegno ai miei figli a non mollare mai e ripeto loro che non devono mai arrendersi” – ha detto l’attrice”.

Essere mamma e attrice non è stato sempre semplice. Yeliz Dogramacilar, infatti, ha confessato: “essere una donna è difficile: devi essere moglie e mamma. Tutti si aspettano qualcosa da te, tutti cercando qualcosa da te e spesso nello stesso momento. Ma nonostante le difficoltà mi dà un immenso piacere sentire l’amore dei miei figli”.











