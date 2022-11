Yelizaveta Krutikova, chi è la finalista Tu si que vales 2022/ Acrobazie sensazionali

Yelizaveta Krutikova, Finale Tu si que vales 2022: un grande talento

Yelizaveta Krutikova è tra gli artisti abili nelle acrobazie più sensazionali di questa edizione di Tu si que vales. La ragazza di origini ucraine è cresciuta con il mondo circense apprendendo fin da piccola tutti i segreti di un’arte per certi veri ai limiti dell’incredibile. Nello specifico, è attualmente affermata nelle evoluzioni aeree spesso caratterizzate dall’ausilio di cerchi di svariate dimensioni e utilizzi. Yelizaveta si è presentata sul palco in occasione della terza puntata, presentando una performance di una difficoltà smisurata; è stata praticamente tutto il tempo sospesa in aria, passando da un cerchio all’altro con estrema maestria ed eleganza.

Tutto ciò che ha imparato dell’arte circense è stato evidente, con un risultato applaudito da tutto il pubblico con grande entusiasmo. Ha infatti ottenuto l’opportunità di giocarsi l’accesso alla finale in occasione dell’ultima puntata prima del grande evento. L’attesa sul suo conto era piuttosto elevata visto lo spessore qualitativo della prima esibizione.

Yelizaveta Krutikova, le sue evoluzioni artistiche

Yelizaveta Krutikova è riuscita a trionfare a Tu si que vales arrivando fino all’ultimo atto. Anche questa volta si è cimentata in evoluzioni artistiche scandite da una velocità inaudita con un sottofondo musicale seguito nei minimi dettagli. Purple Rain sembrava cucita sulle movenze scelte per la coreografia e tutti sono rimasti sbalorditi dalla semplicità con la quale ha affrontato le difficoltà tecniche. La musicalità a corpo libero era perfetta ed è riuscita nuovamente ad impressionare la giuria che, concorde con l’apprezzamento del pubblico, ha decretato la sua qualificazione alla finale del talent show. Il talento e la tecnica sono doti che la ragazza ha dimostrato in maniera convincente, profilandosi come una delle più attrezzate per contendersi la vittoria finale.

Chiaramente, non è l’unica ad avere come cavallo di battaglia acrobazie ed evoluzioni aeree per cui sarà fondamentale capire quale sarà il tema trattato e con quale tecnica circense. Per il pubblico è comunque la più vicina ai canoni che più rappresentano il profilo di un ipotetico vincitore della competizione. L’esperienza maturata in poco tempo e le incredibili abilità dimostrate per molti meritano la gratifica della vittoria in finale.

Il video dell’esibizione di Yelizaveta Krutikova a Tu si que vales 2022













