È un bilancio tragico – tra morti e feriti – quello che arriva da un incidente stradale che si è verificato sulla strada per il parco naturale di Yellowstone nello stato dell’Idaho statunitense con 15 persone coinvolte nella collisione di due veicoli che avrebbero immediatamente preso fuoco: la notizia è di un paio di giorni fa, ma è arrivata in Italia solamente in questo momento perché dopo le complesse analisi svolte dagli inquirenti americani è emerso che le vittime dell’incidente a Yellowstone sarebbero tutte turisti, tra i quali – conferma la Farnesina – ci sarebbe anche una donna italiana la cui identità non è ancora stata resa nota.

Partendo dal principio, pare che l’indicente stradale a Yellowstone risalga alla giornata di ieri: grosso modo a 25 chilometri di distanza dal famosissimo parco naturalistico sulla Higway 20 un pick up Dodge Ram – per ragioni che devono essere ancora chiarite – che viaggiava in direzione ovest avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi contro un piccolo bus turistico a bordo del quale si trovavano 15 persone: si trattava dell’autista – il texano 25enne Isaiah Moreno – e di 14 turisti in parte cinesi ed italiani rimasti intrappolati dalle fiamme immediatamente divampate da entrambi i veicoli.

Tragico incidente a Yellowstone: sette morti a bordo di un bus che si è scontrato contro un pickup

Il bilancio dell’incidente a Yellowstone – dicevamo già prima – sarebbe stato tragico perché oltre ad aver perso la vita l’autista del bus turistico, sono morti anche sei turisti: per identificarli è stato necessario ricorrere all’analisi del DNA dato che i loro corpi erano ormai in larga parte carbonizzanti e a quel punto si è scoperto che cinque erano cinesi e l’ultima la già citata donna italiana della quale per ora sappiamo solamente che era originaria di Milano.

Prima di conoscere l’identità effettiva della vittima – hanno chiarito le autorità di Yellowstone – si dovrà provvedere a confermarne le generalità e ad informare i familiari; e mentre al contempo è certo che gli altri turisti presenti sul bus siano rimasti – a vario titolo – feriti e medicati subito dopo l’incidente (e non sembra ci fossero altri italiani a bordo), non è certo il destino dell’autista del pickup che non viene riportato tra i feriti da nessun media locale.