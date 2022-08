Yeman Crippa, chi è l’oro nei 10.000 metri agli Europei/ Trentino di origini etiopi

Ancora una medaglia d’oro per l’Italia! Yeman Crippa è campione nei 10.000 metri ai Campionati Europei. L’azzurro ha 25 anni ed è trentino ma di origini etiopi, ed è portacolori delle Fiamme Oro. Ad allenarlo è il tecnico Massimo Pegoretti. Il suo è un successo storico: si tratta del quarto azzurro a vincere i 10.000 metri ai Campionati europei. Nel 1982, agli Europei di Atene, ci era riuscito Alberto Cova. Nel 1986 a Stoccarda era stato il turno di Stefano Mei davanti a Cova e Salvatore Antibo. L’ultimo a riuscirci, nel 1990 a Spalato, era stato Antibo.

Yeman Crippa, a Berlino, quattro anni fa, aveva conquistato il bronzo. Si tratta dunque del quarto oro azzurro, ma nel medagliere dei 10.000 per l’Italia si contano anche vari secondi e terzi posti: l’argento di Giuseppe Bevilacqua a Parigi nel 1938, il bronzo di Giuseppe Cindolo a Roma nel 1974, l’argento di Venanzio Ortis a Praga nel 1978, il bronzo di Mei a Spalato ’90, il bronzo e l’argento di Daniele Meucci a Barcellona 2010 e Helsinki 2012.

Chi è Yeman Crippa

Yeman Crippa ha origini etiopi. È stato adottato nel 2001 insieme ai suoi 5 fratelli dalla coppia Crippa di Milano, dopo aver trascorso un periodo in orfanotrofio ad Addis Abeba. Anche il fratello maggiore, Nekagenet, è un mezzofondista della Nazionale. Il mezzofondista vive a Montagne in Trentino con la famiglia. Da giovane ha giocato come calciatore in due squadre locali, ma si è poi dedicato alla corsa.

Crippa è riuscito a vincere i 10.000 metri in 27’46″13. Al secondo posto il norvegese Zerei Kbrom Mezngi (27’46″94) e al terzo il francese Yann Schrub (27’47″13). È rimasto appena fuori dal podio Jimmy Gressier (27’49″84). Al quinto posto l’italiano Pietro Riva (27’50″51) con un primato personale. Il mezzofondista azzurro è detentore del record europeo dei 5 km e primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 metri piani e della mezza maratona. Suo il record italiano dei 3000 m piani, 5000 m piani – sia outdoor che indoor – 5 km su strada e 10000 m piani, realizzato ai campionati mondiali di Doha 2019. Per lui inoltre un titolo di campione italiano assoluto dei 1500 m piani e due di corsa campestre. Nel suo palmares anche 14 titoli italiani giovanili (in 6 specialità diverse) su 17 finali disputate.

