Yes man/ Video, su Canale 20 il film con Jim Carrey (oggi, 16 dicembre 2020)

Yes man andrà in onda su Canale 20 alle ore 21.00 di oggi, 16 dicembre, ed è stato diretto da Peyton Reed nel 2008. La commedia è ispirata ad una storia vera, quella di Danny Wallace, interpretato da un magistrale e divertentissimo Jim Carrey. La sceneggiatura è stata dunque basata sul libro autobiografico da cui il film prende anche il titolo. La pellicola in Italia è uscita a Gennaio del 2009 mentre in America verso la fine di dicembre dell’anno precedente. Jim Carrey, oltre a recitare, figura anche tra i produttori insieme a David Heyman e Richard D. Zanuck, con Marty P. Ewing come produttore esecutivo. Warner Bros. è tra le case di produzione e ha anche distribuito il film in Italia. Nel cast, oltre al già citato Jim Carrey appaiono anche altri volti noti come Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins, Rhys Darby, Danny Masterson, Terence Stamp e Sasha Alexander

Yes man, la trama del film

In Yes man sono passati tre anni da quando Carl Allen è stato lasciato dalla moglie dopo un matrimonio flash di soli sei mesi e l’uomo è caduto totalmente in depressione. Non riesce più ad esprimersi a lavoro, evita gli amici e i contatti umani in generale rifiutandosi di continuare a vivere la sua vita. Un giorno però dopo aver incontrato un suo vecchio amico si fa convincere a partecipare ad uno strano convegno basato sull’autostima. Qua si professa come la chiave per riprendere in mano le redini della propria vita sia di dire sempre si, a qualsiasi cosa ed è proprio questo che Carl decide di fare per dare una svolta.

Questa semplice decisione cambia tutto aprendo all’uomo tantissime nuove opportunità, inizia a suonare la chitarra, impara nuove lingue, ottiene promozioni, si fa nuovi amici, pilota un aeroplano e alla fine conosce Allison, una ragazza ribelle e piena di vita. Tutto sembra andare per il meglio fino a che un intoppo non rischia di mettere la nuova esistenza di Carl sottosopra e il mantra del sì perenne inizia a vacillare. Riuscirà Carl a resistere e trovare la sua felicità?

