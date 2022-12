Yesterday/ Su Canale 5 il film con Joel Fry e Sophia Di Martino

Yesterday, film di Canale 5 diretto da Danny Boyle

Yesterday va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un film sentimentale e fantastico prodotto tra Russia, USA, Cina e UK nel 2019 e diretto da Danny Boyle. Figurano tra gli interpreti principali Joel Fry, Sophia Di Martino, Kate McKinnon e Lily James.

Il film Yesterday è ispirato alla reale storia di Jack Barth, con autonome modifiche ideate da Richard Curtis. L’opera cinematografica è arrivata in Italia dopo il successo al Tribeca Film Festival, ottenendo anche un discreto incasso. Dal punto di vista globale, la pellicola ha superato i 150 milioni di dollari. Numerosi anche i premi e le candidature come quelle ai Golden Trailer Awards e ai Saturn Award.

Yesterday, la trama del film

Il protagonista della storia di Yesterday è un ragazzo di nome Jack Malik, amante della musica e alla ricerca di un futuro florido come cantautore. Purtroppo però le difficoltà frenano la sua ambizione, anche a causa di alcuni consigli non proprio graditi. Nonostante i problemi, era sempre riuscito ad andare avanti anche grazie al supporto di Ellie, al suo fianco fin dall’infanzia.

Una situazione paradossale però può cambiare il suo destino in maniera radicale. Un giorno infatti intona senza una ragione uno dei brani più celebri dei Beatles, constatando che per tutti si trattava di una band mai esistita. Il giovane inizialmente non si capacitava dell’evidenza, ma poco dopo decide di sfruttare a suo piacimento un evento che aveva poco a che fare con la realtà. Da questo momento prende in prestito tutti i più grandi successi della band britannica spacciandoli per propri, raggiungendo di fatto un successo smisurato.

Col passare del tempo però si rende conto che i Beatles non erano le uniche leggende ad essere sparite dalla memoria collettiva. Tantissime opere letterarie storiche, artisti, momenti di cultura iconici, molte delle componenti più significative della cultura mondiale erano sparite nel nulla. Jack decide però di non dare peso a tutto ciò visto il successo che stava raggiungendo.

In particolare, riesce a mettersi in contatto anche con Ed Sheeran con il quale non solo collabora ma sfida anche a colpi di musica. I successi si susseguono uno dopo l’altro ma ben presto la verità viene a galla; viene raggiunto da alcuni individui che accennano ai suoi plagi che aveva cercato di far passare inosservati.

A questo punto, cerca la casa di John Lennon per scoprire la verità su ciò che stava accadendo, scoprendo che l’uomo era perfettamente a conoscenza della situazione e del suo imbroglio. Sarà proprio l’artista a spronarlo nel riprendere in mano la sua vita all’insegna della verità. A questo punto, grazie al contributo dell’amico Ed, approfitterà di uno spettacolare concerto per annunciare la verità e dichiara tutto il suo amore per Ellie.











