Kenan Yildiz via dalla Juventus? Ipotesi di calciomercato in casa bianconera, a causa del possibile stallo sul rinnovo del contratto.

KENAN YILDIZ VIA DALLA JUVENTUS? RINNOVO IN STALLO

Kenan Yildiz via dalla Juventus è un’ipotesi di calciomercato che spaventa tutti i tifosi bianconeri, ma che potrebbe diventare realtà e si lega come argomento ai tanti giovani che nel corso dell’epoca recente la Vecchia Signora ha lasciato andare, di fronte a grossi ricavi o meno, e che magari sono sbocciati altrove generando parecchi rimpianti.

L’esempio più lampante da questo punto di vista è quello di Dean Huijsen, ma non solo; anche Matias Soulé, pagato 28 milioni di euro dalla Roma nell’estate 2024 – di ritorno dal prestito a Frosinone – dopo una stagione di alti e bassi sta diventando un calciatore determinante per i giallorossi, inevitabilmente ci si chiede se davvero non fosse il caso di trattenere questi giocatori e trovare loro una sistemazione.

Soprattutto se si pensa che chi è arrivato a sostituirli non sta decisamente tenendo il passo, e qui potremmo parlare di Teun Koopmeiners e Lloyd Kelly, pagati tanto ma che certo non sono superiori ai due sopra citati. Naturalmente il discorso è complesso, ma per Kenan Yildiz può venire più semplice.

Il turco, acquistato dal Bayern Monaco, dopo il passaggio positivo con la Next Gen è esploso nella Juventus e al netto delle cifre (18 gol in 92 partite) sta dimostrando di poter essere il trascinatore di un ciclo finalmente vincente, anche perché ha appena 20 anni. Eppure, anche lui rischia di partire.

PERCHÈ YILDIZ PUÒ LASCIARE LA JUVENTUS

Dunque Kenan Yildiz via dalla Juventus: da una parte potremmo dire che la sosta per le nazionali, come spesso accade, fa emergere questioni legate ai rinnovi di contratto che magari non sono necessariamente un tema spinoso (ne sa qualcosa il Milan con Mike Maignan e Rafael Leao), ma SportMediaset riferisce comunque che, anche se le parti sono d’accordo per prolungare l’accordo fino al 2030, al momento ci sarebbe parecchia distanza tra la richiesta del calciatore turco e l’offerta della Juventus, con Yildiz che vorrebbe quantomeno arrivare a 6 milioni di euro che sono quelli che guadagna Jonathan David, al momento ancora piuttosto nebuloso nella sua avventura bianconera.

Arrivare a una fase di stallo può essere deleterio: il Chelsea per esempio starebbe già prendendo informazioni, e naturalmente un talento come quello del classe 2005 farebbe gola a parecchie squadre. In questo senso dovrà essere bravo anche Igor Tudor a utilizzare Yildiz nel modo migliore per sprigionarne il talento, evitare di ingabbiarlo sull’esterno e renderlo realmente un elemento fondamentale per la Juventus: così Kenan Yildiz potrebbe legarsi ancor più ai bianconeri ma, anche qui, non è un argomento che si possa esaurire in poche righe. Restiamo in attesa degli eventi allora, come già detto c’è ancora tempo e per il momento non si può certo parlare di una crisi interna o di una separazione in casa.