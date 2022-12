Ylenia Azzurretti, fidanzata Frank Matano/ Lui: “guardava i miei video su YouTube”

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano, il popolare youtuber, comico, personaggio televisivo e attore. Un amore nato proprio grazie al web! La coppia è felicemente innamorata e i due non nascondono il loro amore. Sui social, infatti, entrambi sono soliti pubblicare alcuni scatti di vita privata per la gioia dei fan. Del resto tutto è iniziato proprio grazie ai social come ha raccontato lo YouTuber intervistato dalle pagine di Vanity Fair. Matano, infatti, in rarissime occasioni parla d’amore e della sua vita privata, ma per Vanity Fair ha fatto un eccezione raccontando: “Ylenia mi ha avvicinato sei anni fa lei, guardava i miei video su YouTube, ci sono stati rapporti sessuali che sono sfociati nell’amore. Ha 27 anni, due più di me, studia Giurisprudenza e vive a Sessa Aurunca, dieci minuti da Carinola”.

Non solo, il comico ed attore ha parlato anche di progetti di vita insieme escludendo per il momento la convivenza. “no, non è il momento. C’è Matteo a casa con me, ed è difficile rimpiazzarlo. Mi sembrerebbe anche prematuro, già sono prematuro professionalmente, meglio fare le cose con calma”.

Frank Matano: “sono fedele a Ylenia Azzurretti”

Frank Matano è innamoratissimo della sua Ylenia Azzurretti con cui vive un bellissimo rapporto d’amore e di intesa. Ironico e pungente come sempre, lo youtuber ha parlato anche di fedeltà dichiarando dalle pagine di Vanity Fair: “sì, sono fedele. Ovviamente ho delle erezioni se vedo ragazze molto attraenti, ma ci sono delle cose per contenersi: la masturbazione, per esempio”. Ma chi è Ylenia Azzurretti, la fidanzata di Frank Matano?

Classe 1989, Ylenia è nata a Caserta e ha conquistato il cuore del giudice di Italia’s Got Talent con la sua bellezza e simpatia. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo anche se dietro le quinte, visto che si occupa della regia di documentari. Tra le sue collaborazioni ci sono anche i The Jackal. Tra le sue più grandi passioni ci sono il cinema e scrittura che l’hanno spinta a laurearsi alla facoltà di Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Successivamente si è dedicata al mondo della scrittura e dei copioni in particolare al mondo della regia e della sceneggiatura.

