Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…

Ylenia Carrisi e la drammatica scomparsa: Al Bano e Romina, due visioni diverse

Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano Carrisi e di Romina Power, oggi avrebbe 52 anni. La sua è una tragedia senza una fine ufficiale. Era il 6 gennaio 1994 quando appena 24enne, di Ylenia si persero le tracce da New Orleans, negli Stati Uniti. Il suo corpo però non è mai stato trovato ed anche per questa ragione mamma Romina non ha mai smesso di cercarla e di sperare di poterla un giorno riabbracciare. Al contrario, le speranze di Al Bano si sono spente da tempo ed ormai il cantante non riuscirebbe a trovare un finale diverso da quello della drammatica morte.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex e moglie Al Bano/ "Noi non siamo una soap opera!"

Qualche mese fa proprio Al Bano Carrisi era tornato a parlare della figlia Ylenia tra le pagine del quotidiano Corriere della Sera ed aveva fornito una sua visione di ciò che sarebbe accaduto alla figlia primogenita: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, io appartengo all’acqua. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”. A detta del cantante, nell’ultimo anno prima della misteriosa scomparsa la giovane era cambiata. Differente, invece, la visione della ex moglie Romina: “pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”, aveva spiegato il cantante.

Jolanda e Carmelo, genitori di Al Bano/ Chi sono? "Il loro amore è stato fantastico"

Ylenia Carrisi è viva? Il fratello Yari smentisce le voci sul suo conto

La scomparsa di Ylenia Carrisi, la prima figlia dell’ex coppia formata dal Leone di Cellino, Al Bano e da Romina Power, per molto tempo secondo il gossip rappresentò l’elemento scatenante della rottura prima e della separazione poi tra i due cantanti. In realtà l’evento drammatico che coinvolse l’allora 24enne non avrebbe nulla a che fare con la fine del loro amore. Ylenia Carrisi è stata data per morta il 31 dicembre del 1993.

Nell’agosto dello scorso anno trapelò una inquietante notizia sul conto di Ylenia Carrisi e che coinvolse il fratello Yari. Dagospia riportò una indiscrezione ripresa poi anche da Libero Quotidiano secondo la quale i due fratelli si sarebbero visti in gran segreto a Santo Domingo. Un incontro durante il quale la figlia di Al Bano e Romina avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere alcuna intenzione di tornare sotto i riflettori. A tali indiscrezioni però, Yari era intervenuto smentendo categoricamente e sostenendo con amarezza e rammarico: “Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta, sono deluso”.

Al Bano truffato "Falso bonifico per miei vini"/ Un 32enne a processo: cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA