Ylenia Carrisi, figlia Romina Power e Al Bano/ La misteriosa scomparsa nel 1994

Ylenia Carrisi è la primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, nata il 29 novembre 1970. La ragazza è è venuta alla ribalta delle cronache per la sua misteriosa scomparsa nel 1994, dopo essersi allontanata dalla famiglia ed essere partita alla volta degli Stati Uniti. Da quel viaggio Ylenia non ha più fatto ritorno e da allora si sprecano le ipotesi su cosa le sia successo; c’è chi, come Al Bano, è convinto che la ragazza sia morta, forse suicida, forse uccisa da qualcuno, mentre chi, come Romina, spera ancora che sia viva e abbia deciso di cambiare vita e identità, lasciandosi per sempre alle spalle il suo passato. Ylenia era molto conosciuta in Italia, non solo per essere la figlia di Al Bano e Romina ma anche per essere stata una delle vallette di Mike Bongiorno nel celebre programma “La Ruota della Fortuna”.

Ylenia Carrisi: le ipotesi sulla scomparsa, il ricordo della madre Romina

Si è parlato a lungo del presunto suicidio di Ylenia Carrisi, che nell’ultimo periodo della sua vita era a New Orleans in compagnia del trombettista di strada Alexander Masakela. L’uomo è stata il primo accusato della scomparsa della ragazza. Più recentemente è circolata l’ipotesi, poi smentita, che Ylenia fosse una delle vittime di un serial killer americano (le prove hanno poi fatto tramontare questa ipotesi). Secondo un’altra ipotesi, sembrerebbe che la figlia di Al Bano e Romina si possa esser rifugiata in Asia dopo l’avvistamento in Arizona, dove viveva e lavorava come giardiniera in un convento. Nessuna certezza, se non il fatto che Ylenia Carrisi non è più tornata dalla sua famiglia. La mamma Romina Power ricorda spesso la figlia Ylenia con numerosi post su Instagram. “Sorrideremo di nuovo tutti insieme un giorno. Un giorno, quando splende il sole, un giorno quando gli uccelli cantano, un giorno quando il vento estivo porta con sé la promessa di gioia”, ha scritto in occasione dell’ultimo compleanno della figlia.

