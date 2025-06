Ylenia Carrisi, figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power è scomparsa da New Orleans nel 1993, la rabbia del cantante: "Mosse accuse squallide"

Una delle ferite aperte nel cuore di Al Bano e Romina Power è senza dubbio la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Nata il 29 novembre 1970 ha esordito in televisione come valletta di Mike Bongiorno poi come cantante in duetto con la madre, ma la sua passione per i viaggi l’ha presto portata lontana dal mondo dello spettacolo, Scomparsa a New Orleans nel 1994 a soli 23 anni. Il suo corpo non è mai stato trovato e successivamente è stata dichiarata la morte presunta. Da quel giorno il matrimonio tra i suoi genitori non è più stato lo stesso fino a quando non hanno deciso di separarsi. Il cantante aveva provato a ricostruire la famiglia, ma invano. Ora è felicemente innamorato della compagna Loredana Lecciso.

Ospite della puntata di questa sera di Storie al Bivio Show, Al Bano è tornato a parlare del dolore per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Durante la chiacchierata con Monica Setta, Al Bano ha confessato che le teorie fantasiose che nel corso degli anni si sono susseguite sulla drammatica vicenda hanno aggiunto altro dolore a quello già innaturale della perdita di un figlio: “Su di me hanno detto e scritto di tutto, ma la cosa più squallida che ho subìto riguarda Ylenia. Mi hanno accusata di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità.” Della figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power non si è mai scoperto il destino e nel 2014, dopo l’istanza di Al Bano alla quale Romina si è sempre opposta, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta di Ylenia Carrisi in data 31 dicembre 1993, lo stesso della scomparsa.

Ylenia Carrisi: cosa pensano Al Bano e Romina Power della sua scomparsa

Cosa pensa Al Bano della scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi, che è una ferita aperta ogni volta che ne parla in televisione o sulla carta stampata? Il cantante ha detto di aver ripercorso la notte in cui è scomparsa ora per ora, parlando con i testimoni, anche con l’uomo che pare essere stato l’ultimo ad averla vista vivo: “Lei gli disse di appartenere alle acque e si tuffò nel Mississippi, che non perdona”.

E invece Romina Power? In una recente intervista a Verissimo ha detto che sente tutt’ora “una connessione con lei anche da lontano” e la sente sempre vicino a lei. E soprattutto non ha mai perso la speranza di ritrovarla un giorno e non la perderà mai e poi mai. Ha anche pensato di pubblicare i suoi scritti, perché scriveva molto bene e le mancava un esame per laurearsi al King’s College di Londra, ma non sa se le farebbe piacere dato che era molto riservata.

