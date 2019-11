Ylenia Carrisi, gli auguri della madre Romina Power/ “Avrei voluto tenerti così…”

Un’altra giornata di immenso dolore sarà quello di oggi per Romina Power che sui social posta una foto insieme alla figlia Ylenia Carrisi in occasione del suo compleanno per un augurio speciale. Solo chi ha perso un figlio capisce l’enorme dolore che segna una madre per sempre figurarsi poi quando di quella famiglia non si hanno notizie certe e non si capisce bene cosa sia successo e come, quanto il dolore possa essere amplificato ed è in occasioni come quella di oggi che è difficile tenere le emozioni soppresse. Sicuramente Romina Power non è una donna che si è mai nascosta dietro ad un dito e ama dire le cose quando le sente e come le sente ed è per questo che qualche ora fa ha deciso di usare Instagram per postare la foto che trovate subito sotto scrivendo: “Happy birthday,Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever!”.

ROMINA POWER RICORDA LA FIGLIA YLENIA CARRISI CON DEGLI AUGURI SPECIALI

Romina Power avrebbe sempre voluta tenerla stretta a sè come nel momento in cui è stata scattata la foto ma così non è stato e ormai da 25 anni convive con il fatto che la figlia è scomparsa nel nulla. Proprio nei giorni scorsi, sempre sui social, è tornata a ricordare la sua Ylenia Carrisi scrivendo: “La complicità che avevamo era unica…. Ylenia si è sempre sentita bella sotto il sole”. Sfogliare le foto deve essere un colpo al cuore e oggi, in occasione del 25esimo compleanno passato lontano da lei, non può far altro che pensare a quello che poteva essere e che non è stato in merito alla figlia Ylenia, alla sua famiglia con lei intorno e al suo stesso matrimonio con Al Bano Carrisi con il quale, ultimamente, si è finalmente ritrovata in equilibrio dopo tanto dolore. Lei stessa in una recente intervista al settimanale Oggi aveva confidato: “Quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in qualunque altra maniera succeda, ti chiedi “perché proprio a me che sono un credente, che sono un cristiano?”. Ho passato veramente un periodo nero. Poi proprio la fede, insieme alla musica, mi ha salvato da questo buio profondo“.

Ecco il suo post e i suoi auguri speciali:





