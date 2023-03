Ylenia Carrisi, la figlia Al Bano è ancora viva?/ Dalla scomparsa al ricordo di mamma Romina Power

Ylenia Carrisi, la scomparsa a New Orleans: il ricordo di mamma Romina Power

Ylenia Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power scomparsa nel 1994 e mai più ritrovata. A distanza di 29 anni la mamma non ha mai smesso di cercarla, anche se il padre ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia Ylenia al tribunale di Brindisi. La morte presunta di Ylenia in data 31 dicembre 1993 è stata infine dichiarata il 1º dicembre 2014 con sentenza da parte del tribunale di Brindisi. Una morte mai accertata, visto che il corpo di Ylenia non è mai stato ritrovato. A distanza di anni la madre Romina Power ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: “certo, non smetto. Non smetterò”.

Non solo, la Power ha aggiunto: “in quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo”.

Ylenia Carrisi, le parole di Romina Power: “sentita ultima volta a Capodanno ’94”

La scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è ancora un mistero irrisolto. La madre, intervistata dal Corriere, ha ricordato l’ultima volta che l’ha sentita: “a Capodanno del ‘94, quando lei ha chiamato per fare gli auguri alla nonna, perché era il suo compleanno”. La Power ha rivelato che non c’era alcun tipo di problema: “niente. Assolutamente nulla. Poi il fatto che si fosse ricordata del compleanno della nonna – chiamava dagli Stati Uniti – testimonia che stava bene”.

Come mai Ylenia è scappata a New Orleans? “Era scappata in Belize da diverso tempo” – ha raccontato la madre Romina Power – “viveva in una capanna sulla spiaggia. Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s College di Londra e le avevano già offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza. Però ha scoperto un tradimento del fidanzato ed è scappata via. Non voleva più sapere niente. Con me si manteneva in contatto. Ogni tanto la chiamavo io, qualche volta lei. Fece l’errore di tornare da sola a New Orleans, per quel Capodanno”. Ad oggi la Power non ha mai smesso di cercarla rivelando: “mi manca tutto. La sua intelligenza, la sua simpatia, il suo calore. Avevo diciannove anni, quando lei è nata. Siamo state molto vicine, sempre. Era geniale, scriveva in una maniera pazzesca. Scriveva poesie, racconti e raccontava favole alle piccole. Era una persona che dava molto di sé agli altri, sempre”.

