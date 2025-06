Ylenia Carrisi, chi è la figlia scomparsa di Romina Power e Al Bano: “Mio figlio Yari andò a cercarla ma arrivò tardi”

Nella puntata di oggi di Verissimo-Le Storie tra gli ospiti ci sarà anche Romina Power, cantante ed attrice per decenni al centro della cronaca rosa per la storia d’amore con Al Bano. Nella vita dell’artista, tuttavia, non c’è solo il successo e la gioia per l’arrivo di quattro figlia ma anche il dolore più grande che un genitore possa provare, la scomparsa di una figlia. Ylenia Carrisi, la figlia di Romina Power e Al Bano è scomparsa a New Orleans nel 1994 a soli 23 anni. Non è stata mai ritrovata e negli anni successivi è stata dichiarata la morte presunta.

Ylenia Carrisi è nata il 29 novembre 1970 e giovanissima esordì nel mondo dello spettacolo prima come valletta di Mike Bongiorno ne La ruota della fortuna e poi come cantante in duetto con la madre nel brano Abbi Fede. E salita alla ribalta, suo malgrado, nel 1994 a causa della sua scomparsa che a tutt’oggi è ancora avvolta nel mistero. Ospite a Verissimo, la madre Romina Power ha confessato che poco prima della sua scomparsa il fratello Yari aveva deciso di andare a vivere con lei in Belize. “Era partito per stare con lei ma arrivò tardi, il giorno prima lei era partita per New Orleans.” ha ammesso la Power aggiungendo che forse se l’avesse raggiunta prima le cose sarebbe andate diversamente.

Insieme a Romina Power nella puntata di Verissimo-Le Storie di oggi è stato ospite anche Kabir Bedi. I due sono amici di lunga data, si conoscono da anni e condividono lo stesso dolore per la perdita di un figlio. La cantante e attrice su questo dolore ha confessato: “Resti in bilico tra la speranza e la profonda tristezza…spero sempre che un domani il destino ci ricongiunga, capendo il perché di questa storia e per quale motivo accada anche ad altri. Ylenia non è la prima e non sarà l’ultima.” Infine ha aggiunto che ciò che la fa andare avanti e l’amore per i figli ed i nipoti e per loro e grazie a loro che riesce ad affrontare la vita con maggiore serenità. Ylenia Carrisi è la figlia scomparsa di Romina Power e la madre spera a trent’anni dalla sua scomparsa di poterla un giorno riabbracciare.