Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa di Romina Power/ “Non smetterò mai di cercarla”

Ylenia Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Romina Power: quel dolore che non passa mai

Pur essendo separati ormai da tempo, la famiglia che ha formato con Al Bano Carrisi non può che essere motivo di grande orgoglio per Romina Power. I due hanno però un grande dolore nel cuore, che non hanno mai superato del tutto, la scomparsa della loro primogenita Ylenia, di cui si sono perse le tracce nel gennaio del 1994 mentre si trovava a New Orleans. La triste vicenda ha inevitabilmente sulla fine di quell’unione, che sembrava indissolubile: lei, infatti, non si è mai arresa del tutto, mentre il cantante sembra essersi quasi rassegnato.

L’interprete originario di Cellino San Marco recentemente aveva dato una versione dei fatti davvero allarmante: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississipi, ‘Io appartengo all’acqua‘. Lì ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina invece pensa che l’abbiano drogata ed è andata da qualche parte”.

Romina Power non si arrende: la sua speranza di ritrovare Ylenia Carrisi

Accettare la perdita di un figlio è certamente difficilissimo, quasi impossibile per un genitore, a maggior ragione per una mamma. Ed è proprio la speranza di poter sapere cosa sia successo alla sua Ylenia che permette a Romina di andare avanti. Lei lo ha confessato apertamente a Walter Veltroni in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Non smetterò mai di cercare Ylenia. Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s College di Londra e le avevano offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza. Però ha scoperto un tradimento del fidanzato ed è scappata via. Con me si manteneva in contatto. Ogni tanto la chiamavo io, qualche volta lei. Fece l’errore di tornare da sola a New Orleans, per quel Capodanno”.

Ancora adesso la Power non riesce a darsi pace e addebita la colpa nche alla città in cui la figlia si trovava: “In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ogni anno non se ne parla molto perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni da cui è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo” – ha concluso.



