Ylenia Carrisi, le sorelle Cristel e Romina: “Giusto parlare di lei”/ “Le fa onore”

Ylenia Carrisi è stata ricordata nel pomeriggio della giornata odierna, mercoledì 23 febbraio 2022, a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Merito delle sorelle Cristel e Romina Carrisi, la prima in collegamento da Zagabria, la seconda ospite in studio (da tempo è tra i cosiddetti “affetti stabili” del programma, ndr). Ylenia sparì a New Orleans il 31 dicembre 1993 in circostanze mai chiarite e da allora nessuno ebbe più notizie di lei. Sono quindi trascorsi più di 28 anni dalla presunta morte della giovane e Romina ha sottolineato di riuscire a parlare meglio oggi dell’accaduto rispetto al passato.

Queste sono state le sue parole: “Ultimamente ne stiamo parlando molto di più. Per anni, è stato un macigno nel cuore e anche nelle nostre menti. Veniva sempre dall’esterno, era sempre un’informazione che qualcuno voleva prendere da noi. Avevamo questo pudore nel parlarne. Pian piano, anche grazie alla terapia, stiamo cercando di aiutare questo trauma. È stata una vera e propria tragedia. Attraverso anche delle lettere che abbiamo trovato, parlando con un amico di Ylenia abbiamo scoperto altre sfaccettature di Ylenia. Hanno unito ancora di più me e Cristel”.

YLENIA CARRISI, CRISTEL: “PER MOLTI ANNI È STATO UN TABÙ”

Anche Cristel Carrisi, la terzogenita di Al Bano e Romina Power, ha voluto ricordare la sorella Ylenia Carrisi durante l’ospitata in collegamento audiovisivo a “Oggi è un altro giorno”: “Ylenia, per molti anni, è stato un tabù. Non è neanche giusto per lei, non è giusto nei suoi confronti. È giusto che se ne parli”.

In seguito, ha aggiunto che parlare di Ylenia “aiuta noi. Fa onore al suo ricordo. Parliamone. Siamo state fortunate ad avere lei come sorella. È bello anche riscoprirla negli anni con la maturità del poi. Io continuo a scoprire una nuova sorella in lei”.

