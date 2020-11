“Ylenia Carrisi, nostro amore è eterno”/ Romina Power, post commovente per la figlia

Nel giorno in cui Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni Romina Power pubblica una dedica per la figlia scomparsa. «I compleanni sono fatti per essere vissuti insieme, dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti», ha esordito ieri l’ex moglie di Al Bano Carrisi in un lungo post pubblicato su Instagram. Un post toccante in cui la cantante e attrice americana ripercorre tutto il suo dolore per la scomparsa della figlia in un giorno senza dubbio molto particolare per la famiglia. «I compleanni ci portano indietro con i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno il senso dello scorrere del tempo», ha proseguito Romina Power, secondo cui c’è un piano in cui si resta «connessi con le persone con le quali abbiamo un profondo legame». Quella connessione non si è mai spezzata, nonostante la scomparsa della ragazza, avvenuta nel 1994 a New Orleans, negli Stati Uniti, in circostanze peraltro poco chiare. Ylenia Carrisi fu vista uscire da un hotel della città, poi di lei non si è saputo più nulla.

ROMINA POWER E IL POST PER I 50 ANNI DI YLENIA CARRISI

Sua madre, Romina Power, non ha mai smesso di credere di poterla riabbracciare un giorno, convinta in cuor suo che Ylenia Carrisi possa essere ancora viva. «In questo piano noi siamo sempre insieme e tutto l’amore che proviamo a vicenda rimane eterno, non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma», ha proseguito la cantante nel post condiviso sui social. La sua commovente dedica si conclude poi con una dichiarazione d’amore eterno: «Non c’è fine all’amore ed è questo che vince in fin dei conti. Possa il nostro amore risplendere per sempre». Romina Power per l’occasione ha pubblicato anche una foto della figlia in cui appare sorridente. Su di essa compare una scritta eloquente: “Dov’è Ylenia?”. Purtroppo, a questa domanda non c’è risposta. Romina Power e l’ex marito Al Bano Carrisi hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla vicenda, su cui però hanno opinioni diverse. Il cantante di Cellino San Marco è infatti convinto che la figlia sia morta, vicenda a cui ha fatto riferimento nell’autobiografia che ha dato alle stampe.

