Ylenia Carrisi, Romina Jr, Cristel, e Yari figli di Romina Power/ Tra dolori e gioie

Ylenia Carrisi, Romina, Cristel e Yari sono i quattro figli nati dal matrimonio tra Romina Power e Al Bano Carrisi. Ylenia è la primogenita scomparsa nel lontano 1994 all’età di 23 anni a New Orleans, negli Stati Uniti d’America. Da allora sono trascorsi 26 anni e della bellissima ragazza non si hanno notizie al punto che le indagini si sono concluse parlando di morte presunta. Un epilogo che non è mai stato accettato dalla cantante che è convinta che la figlia sia viva in qualche parte del mondo. Sui social, infatti, la Power in più occasione ha voluto ricordare la figlia inviandole un messaggio di amore: “il tempo, la mia più grande solitudine mi permette di cercarti e ti trovo nascosto nelle canzoni che ascolto nelle dolci parole di scrittori nostalgici” e “mi perdo tra le onde della tua voce”. Anche il secondo figlio Yari, nato il 21 aprile del 1973, è convinto che la sorella sia ancora viva e in occasione di un’intervista rilasciata a Rivelo ha detto: “tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee però finché non la trovo… In un certo modo la sto cercando anche adesso”.

Ylenia Carrisi, Romina, Cristel e Yari: i figli di Al Bano e Romina Power Yari Carrisi si è dedicato non solo alla ricerca della sorella Ylenia, ma anche alla musica. Proprio come il padre Albano, infatti, il secondogenito di Romina Power è un grandissimo appassionato di musica diventando un bravissimo musicista ed autore scrivendo diverse canzoni sia per il padre che per artisti del calibro di Jovanotti. Non solo, Yari si è fatto conoscere anche come concorrente del game reality Pechino Express e per la storia d’amore con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Cristel Carrisi, invece, è la terza figlia di Albano e Romina; dapprima si è fatta conoscere come cantante e poi come stilista. Pochi anni fa si è sposata con Davor Luksic diventando poco dopo mamma per la prima volta del piccolo Kay, mentre lo scorso febbraio ha annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio. Infine c’è Romina Jr Carrisi, la piccola di casa, che sin da ragazzina ha dimostrato un grandissima passione per l’arte e la fotografia. In Italia si è fatta conoscere come concorrente de L’Isola dei Famosi prima di partire per Los Angeles dove ha studiato recitazione.

