Ylenia Carrisi scomparsa: appello Romina Power/ “Spero di riabbracciarla, aiutatemi”

Dopo aver ricordato il padre Tyrone, Romina Power parla della figlia Ylenia Carrisi. Per l’ex moglie di Al Bano sono due dolori differenti. Quello per il padre è legato alla morte prematura di un genitore, nel secondo caso è dettato dalla scomparsa della figlia. La cantante statunitense non si è mai rassegnata all’idea di ritrovare la figlia, pur non potendo contare sul sostegno dell’ex marito, che invece si è convinto del fatto che la loro Ylenia sia morta. Ma novembre è il mese in cui la primogenita è nata e per la madre è impossibile non ricordarlo. Anzi diventa l’occasione per riaccendere i riflettori sulla scomparsa, anche se dal suo punto di vista non si sono mai spenti. Della figlia non si hanno ormai più notizie da anni, ma Romina Power non demorde. «Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni e non ho mai smesso di sperare di abbracciarla di nuovo», ha scritto su Instagram.

YLENIA CARRISI: APPELLO ROMINA POWER “AIUTATEMI A RIABBRACCIARLA”

In queste poche parole c’è tutto l’amore per Ylenia Carrisi e al tempo stesso il dolore per una ferita che non si è mai chiusa. Mamma Romina Power ha pubblicato anche una foto che risale al periodo in cui la figlia è scomparsa, ma è consapevole che, se la figlia fosse viva, oggi potrebbe essere molto diversa. Nonostante ciò continua a usare i social anche per tenere accesi i riflettori su questa delicata vicenda e per chiedere a chi la segue di mandarle eventuali segnalazioni utili. «So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie». Inoltre, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha chiesto anche ai suoi fan di condividere il suo post in modo tale che il suo messaggio e la foto di Ylenia Carrisi possano diffondersi ulteriormente. In questi anni sono state tante le segnalazioni, ma nessuna ha portato a sviluppi concreti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA