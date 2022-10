Ylenia Carrisi, sorella scomparsa Yari Carrisi/ “Ha lasciato un vuoto che ho…”

Ylenia Carrisi, sorella scomparsa di Yari Carrisi: un dolore sempre vivo

Ylenia Carrisi oggi avrebbe quasi 52 anni. La primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, nata nel 1970, è scomparsa nella notte di Capodanno fra il 1993 e il 1994. Nonostante le folli ricerche, Ylenia non è mai stata ritrovata e rappresenta un dolore enorme per tutta la famiglia, dai genitori al fratello Yari e alle sorelle Cristel e Romina Junior che erano molto piccole quando Ylenia è scomparsa. Sono trascorsi anni da quella terribile notte e Romina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Walter Veltroni, pubblicata su 7 del Corriere della Sera del dicembre 2021, ha detto:

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano e Romina Power/ Scomparsa nel '93: mistero e ipotesi su...

“Non smetterò mai di cercare Ylenia. Di lei mi manca tutto”, ha ammesso. «La sua intelligenza, la sua simpatia, il suo calore. Avevo diciannove anni, quando lei è nata. Siamo state molto vicine, sempre. Era geniale, scriveva in una maniera pazzesca. Scriveva poesie, racconti e raccontava favole alle piccole. Era una persona che dava molto di sé agli altri, sempre».

Ylenia Carrisi, chi è la figlia di Albano Carrisi/ "Mi disse che doveva scrivere…"

Le parole di Yari Carrisi sulla sorella Ylenia

Yari Carrisi, tra i quattro figli di Albano e Romina Power, è quello che, per l’età, ha vissuto di più Ylenia. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno a marzo 2022, parlando della sua vita nel corso della quale si dedica alla meditazione, alla musica e ai viaggi, a Serena Bortone, ha raccontato di farlo anche per portare avanti ciò che la sorella ha cominciato.

«Ylenia mi ha spinto a fare questa vita, lei ha iniziato e lasciato un vuoto che ho cercato di colmare e continuare quello che ha lasciato. Ho studiato anche antropologia musicale per abbinare viaggio, musica, spiritualità, ricerca, arte… In questi anni ho scopetto di essere un rifugiato utopico, ho girato così tanto che alla fine diventa difficile collocarti in un cultura rispetto a un’altra. Finora ho visitato tutto il mondo tranne il Giappone, non viaggi di lusso ma sempre on the road», le parole di Yari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA