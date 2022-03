Ylenia Carrisi, sorella Yari Carrisi/ È viva? La misteriosa scomparsa e le false voci sul conto del fratello

YLENIA CARRISI: IL DOLORE DEL FRATELLO YARI CARRISI E LE FALSE VOCI SUL SUO CONTO

Ylenia Maria Sole Carrisi, nota come Ylenia Carrisi, è la figlia di Al Bano e Romina Power, nonchè sorella di Yari. Nacque il 29 novembre del 1970 a Roma, ma di lei si perse ogni traccia il 31 dicembre del 1993 in quel di New Orleans, negli Stati Uniti. Una scomparsa misteriosa che ha lasciato un profondo vuoto nella famiglia Carrisi e che per anni ha interessato le pagine di cronaca e i programma televisivi. Ancora oggi se ne parla e durante la scorsa estate era stato proprio Yari a spiegare: “Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso”, smentendo alcune indiscrezioni che erano circolate in agosto secondo cui proprio il fratello avrebbe incontrato la giovane donna scomparsa.

Yari Carrisi, parlando con l’Adnkronos, aveva poi svelato di essere al lavoro su un programma a lei dedicato: “E’ un programma televisivo di viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà ‘YariYatry’ che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza”.

YLENIA CARRISI: LA CARRIERA NEL MONDO DELLA TV E LA SCOMPARSA

Ylenia Carrisi, prima di sparire nel nulla, aveva iniziato il suo percorso nel mondo della televisione ed in particolare nel ruolo di valletta della prima edizione del famoso quiz di Mike Bongiorno, La ruota della fortuna, andato in onda dal 5 marzo al 25 giugno del 1989 su Canale 5. Ancora prima, invece, nel 1983, aveva recitato nel film Champagne in paradiso di Aldo Grimaldi, dove i protagonisti erano i suoi genitori, mentre nel 1987 aveva esordito nel mondo della musica in duetto con la mamma, Romina Power, nel brano “Abbi fede”, tratto dall’album Libertà!, seguendo quindi le orme dei genitori.

L’ultima volta che la famiglia ebbe contatti con Ylenia Carrisi fu proprio il giorno della sua sparizione, una chiacchierata al telefono con la mamma Romina e altri membri della famiglia. La ragazza si trovava nella città della Louisiana per incontrare l’amico Alexander Masakela, trombettista di strada, primo accusato della sua scomparsa ma ritenuto poi estraneo ai fatti.











