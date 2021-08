Ylenia, Yari, Cristèl e Romina, figli Romina Power/ Il tentato rapimento e la fuga all’estero

A partire dal 1970, anno del loro matrimonio, Albano Carrisi e Romina Power hanno messo al mondo quattro figli: Ylenia, la più grande, nata sempre nel 1970; Yari, il secondogenito, venuto alla luce 3 anni più tardi; Cristèl, arrivata nel 1985, e infine Romina, la minore, nata nel 1987. Tutti e quattro hanno avuto una discreta carriera nel mondo dello spettacolo, sfruttando in parte l’esposizione mediatica dei loro genitori. Ylenia, purtroppo, è scomparsa all’età di 23 anni dopo essersi affermata in televisione soprattutto come valletta de La ruota della fortuna.

Anche Yari, nel corso degli anni, ha preso parte a diversi programmi televisivi, pubblicizzando contestualmente la sua attività di cantautore. Essendo cresciuto in una famiglia di artisti, non ha potuto fare a meno di innamorarsi della musica. E anche dello stile di vita condotto dai suoi genitori: “Anni 70. Sveglia all’alba. Brindisi-Roma. Roma-Sydney. Bei tempi per viaggiare”, ha scritto Yari in uno dei suoi ultimi post su Instagram. E poi, ancora: “Aerei, concerti, riprese, fotografie… Mi trattavano da adulto fin dai primi passi. Aiutavo con le logistiche giornaliere, le telefonate, i check in, i taxi, le borse… Aiutavo ed apprendevo dai musicisti, i fonici, i light engineers, i fotografi, i manager, i fan, e gli amici. E soprattutto dai due grandi artisti che mi hanno dato la vita. Se mi perdevo ritrovavo il gruppo ovunque si trovasse nel mondo. Non avevo riserve nel viaggiare da solo quando c’era il bisogno o l’opportunità. Il mondo è la mia ostrica”.

Il passato in Svizzera di Yari e Cristèl

Nonostante la grandiosità e gli stimoli offerti dal vivere con due genitori così famosi, per Yari Carrisi e le sue sorelle non è stato sempre tutto rose e fiori. Si pensi al tentato rapimento che Yari in prima persona subì intorno all’’85 e di cui lui stesso ha rivelato i dettagli in un’intervista del 2015 a Domenica Live: “Hanno tentato di rapirmi, avevo 12 o 13 anni, ma un angelo custode mi ha salvato”, dichiarò in quell’occasione. “A quel punto però i miei genitori hanno preferito mandarmi a studiare in Svizzera con mia sorella. Questa persona è venuta a conoscermi per spiegarmi come fossero andate le cose. Lo voglio ringraziare ancora oggi”.

Yari e Cristèl, dunque, furono costretti a soggiornare in Svizzera per un breve periodo della loro vita. Allontanarsi da casa e dagli affetti non dev’essere stato facile, anche se oltralpe hanno comunque trovato un ambiente sereno in cui crescere senza pericoli.

Chi è Romina, l’ultima arrivata di casa Power-Carrisi

Messi da parte questi trascorsi, qualche anno più tardi, Yari e Cristèl Carrisi hanno accolto in casa loro la nuova arrivata Romina. Fin dalla più tenera età, quest’ultima a dimostrato un grande interesse per il mondo dell’arte e in particolare per la fotografia. Anche lei è apparsa diverse volte in tv soprattutto per parlare del suo rapporto con mamma e papà, ma – per quanto ne sappiamo – non ha mai pensato di seguire le loro orme.

La strada di Romina, infatti, sembra essere proprio quella della fotografia. La giovane è interessata alle arti visive in generale, tanto che – oltre a realizzare in prima persona alcune mostre fotografiche – ha anche vestito i panni di modella e attrice teatrale.



