YLENIA, YARI, CRISTEL E ROMINA JR. CARRISI/ La Power: “Ho rischiato l’aborto con…”

Romina Power, nel corso della sua intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, racconta un episodio accaduto quando era incinta di Romina Jr. La cantante racconta di aver deciso in quel periodo di partire per un’isola tropicale per abbronzarsi ed essere in forma in vista del Sanremo del ’87. “Quando arrivai, con la barca con la quale dovevo arrivare sull’atollo prendemmo delle onde sempre più grosso. Arrivai lì col rischio di aborto spontaneo. Per fortuna lei ha resistito nella mia pancia.”, ha ricordato Romina. Sua figlia sarebbe nata in perfetta salute qualche tempo dopo. Romina Jr., presente in studio, ha dichiarato di conoscere bene questa storia: “Dovevo nascere per forza!” ha scherzato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROMINA POWER, IL RICORDO DELLA SORELLA TARYN/ "Aveva un animo buono e inflessibile"

I figli di Romina Power e Al Bano Carrisi

Romina Power e Albano Carrisi hanno avuto quattro figli: Ylenia, nata il 29 novembre 1970; Yari, nato il 21 aprile 1973; Cristel, il 25 dicembre 1985, e Romina Jr. Jolanda, nata il 1° giugno 1987. La primogenita Ylenia è scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Fu vista per l’ultima volta in un hotel, dal quale uscì senza mai più tornare. Yelina aveva da poco compiuto 23 anni ed era stata una delle vallette della prima edizione del quiz televisivo “La ruota della fortuna”, condotto da Mike Bongiorno. Yari ha seguito le orme dei genitori diventando cantante e musicista. Nel 2015 ha partecipato alla quarta edizione di “Pechino Express”, dove inizia una relazione con Naike Rivelli. Di recente ha concluso la sua relazione con la spiritual singer Thea Crudi.

TYRONE POWER E LINDA CHRISTIAN, GENITORI ROMINA POWER/ "Lui è morto troppo presto"

Cristel e Romina Jr. Jolanda: le più piccole di casa Carrisi

Cristel Carrisi, terzogenita di Romina Power e Al Bano, è sposata dal 2018 con il milionario croato Davor Luksic. La coppia ha avuto due figli: Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Il nome del primogenito è un omaggio al nonno Tyrone Power, mentre la secondogenita ha come secondo nome quello di Ylenia, la sorella di Cristel scomparsa nel 1994. La coppia ha da poco annunciato di aspettare la terza figlia, che nascerà a settembre. Romina Jr., la più piccola di casa Carrisi, ha attraversato un periodo molto buio nella sua vita: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”, ha spiegato tempo fa a Gente. Romina Jr. vive in California. Ma si divide tra l’Italia, dove vive papà Al Bano, e la Croazia, dove vive la famiglia della sorella Cristel.

