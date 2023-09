Ylva Johansson lavora a maglia durante il discorso di von der Leyen/ Video: in Aula mentre lei parla…

Nel corso del discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson è stata ripresa dalle telecamere mentre lavorava a maglia. Immagini che hanno lasciato un po’ tutti sorpresi e che per questo motivo hanno fatto presto il giro del web. La commissario Ue agli Affari Interni Ylva Johansson, infatti, sembrava più presa dalle sue maglie piuttosto che dal discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea.

A pubblicare le immagini è stato il giornalista Leonardo Panetta sul proprio profilo Twitter. Gli utenti si sono subito scatenati e hanno ironici commenti: “Si sta facendo gli affari (interni) suoi”, ha scritto un utente. Un altro ancora ha scherzato: “In effetti meglio l’uncinetto”. Johansson non è nuova a “uscite” di questo genere. la commissaria europea agli Affari Interni, infatti, nel 2020 aveva raccontato sui social di aver regalato a tutti i suoi collaboratori dei calzini di lana da lei stessa realizzati. Dunque, per non perder tempo, avrà deciso di portare in Aula la sua passione.

La passione di Johansson

“È un privilegio per me lavorare insieme a brillanti e competenti uomini e donne. Per mostrare loro quanto li apprezzi ho fatto dei calzini per tenerli al caldo”, aveva raccontato Johansson nel 2020, pubblicando un video che ritraeva calze in lana di ogni misura, compreso un paio da neonato. Il tutto, sul tavolo ovale del suo ufficio al Berlaymont. Una passione che nasce da lontano, dunque, e che Ylva Johansson ha mostrato ancora una volta al mondo nel corso del discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

