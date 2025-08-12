Anticipazioni Yoga Radio Bruno Estate 2025, 1a puntata 12 agosto 2025: diretta streaming, cantanti, location: Rebecca Staffelli e Stefano Corti danno il via

Concerto Yoga Radio Bruno Estate 2025: Rebecca Staffelli e Stefano Corti pronti al debutto

L’estate 2025 è ricca di appuntamenti televisivi importanti sia in Mediaset che in Rai e così dopo Battiti Live ed il Tim Summer Hits è pronto ad andare in onda anche il concerto Yoga Radio Estate 2025 che verrà trasmesso questa sera, martedì 12 agosto 2025, in prima serata su Italia 1. Confermati alla conduzione anche quest’anno l’affiata coppia di Rebecca Staffelli, ex inviata social per il Grande Fratello, e Stefano Corti storico inviato de Le Iene e compagno di Bianca Atzei. Saranno loro a traghettare i telespettatori nello show musicale.

Protagonista assoluta dell’evento musicale Yoga Radio Bruno Estate 2025 sarà ovviamente la musica, saranno tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco con i generi più diversi e disparati, dalla dance al cantautorato, dalla trap all’indie passando per la musica più pop e commerciale che anche quest’anno ha regalato tormentoni. Insomma a farla da padrona nello show sarà la musica in tutte le sue forme per regalare ore di allegria e leggerezza a tutto il pubblico non solo in piazza ma anche da casa.

Anticipazioni Yoga Radio Estate 2025: gli artisti della 1a puntata 12 agosto, location e serate

E scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Yoga Radio Bruno Estate 2025 svelano che gli artisti che si alterneranno sul palco saranno tantissimi. Si passa dai giovani artisti come Aaron, Alfa e i BNKR44 fino ai mostri sacri della musica come Iva Zanicchi e nel mezzo grandi cantautori come Ermal Meta, Francesco Gabbani e Francesca Michielin ma anche direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi Jacopo Sol e Nicolò Filippucci. Nei prossimi appuntamenti, invece, interverranno Orietta Berti, Big Mama, Lorella Cuccarini con Riki e tanti altri.

I conduttori del Yoga Radio Bruno Estate 2025 sono Stefano Corti e Rebecca Staffelli mentre lo speaker radiofonico Enzo Ferrari interverrà per accompagnare il pubblico in questo grande evento che nasce nel 2002 con lo scopo di portare per le piazze la musica del momento. Successivamente approdato su La5 da alcuni anni è ad Italia 1 che è affidato il compito di trasmettere la grande musica. Molto suggestiva è anche la location Yoga Radio Estate 2025, quest’anno si è svolta in Emilia Romagna e più precisamente nella splendida Piazza Aurelio di Saffi a Forlì e a Piazza Roma a Modena.



Dove vedere Yoga Radio Estate in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che Yoga Radio Bruno Estate 2025 va in onda questa sera, a partire dalle 21.00 circa, su Italia 1 ma è possibile seguire lo show evento anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. L’evento è stato registrato lo scorso 24 giugno ed è un format prodotto da Radio Bruno. Alla conduzione come già detto Rebecca Staffelli e Stefano Corti mentre infine le serate evento, e quindi le altrettante puntate, sono quattro.