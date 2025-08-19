Va in onda questa sera, 19 agosto, su Italia 1 la seconda puntata del Yoga Radio Bruno Estate 2025: scaletta, diretta e come seguirlo in streaming

Va in onda questa sera, 19 agosto, il secondo appuntamento con il Yoga Radio Bruno Estate 2025, il nuovo concertone estivo che vedrà alternarsi sul palco, anche stavolta, tanti artisti della scena italiana, in una scaletta variegata. A condurre lo show saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.

Se la prima puntata, andata in onda il 12 agosto, si è tenuta nella cornice di Reggio Emilia, il secondo appuntamento avrà come location la città di Forlì e, per la precisione, Piazza Aurelio Saffi, dove è stato allestito per l’occasione un grande palcoscenico. Ricordiamo che l’evento non è in diretta: le varie tappe dei concerti sono state registrate nei mesi scorsi ma vanno in onda solo adesso. Se vi state chiedendo come seguire questa seconda puntata in diretta, sappiate che basterà sintonizzarsi su Italia 1 o sul canale 73 del digitale terrestre a partire dalle 21.25. Inoltre, è possibile seguire la puntata in streaming sia attraverso l’app di Radio Bruno che collegandosi al sito Mediaset Infinity.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2025 e ordine di uscita dei cantanti nella puntata del 19 agosto

Ma qual è la scaletta della seconda puntata di Yoga Radio Bruno Estate 2025? Tanti i cantanti che si esibiranno questa sera su Italia 1, a partire dai The Kolors, continuando con altri volti ex di Amici, come Luk3 e Alex Wyse. Ma ci saranno anche volti storici della musica italiana, come Orietta Berti e i Tiromancino. Insomma, un concerto che cerca di accontentare tutti i gusti e tutte le età.

Di seguito la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti:

The Kolors

Boomdabash

Tananai

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique

Gabry Ponte

Tiromancino

Alex Wyse

Il Pagante

Settembre

Petit

Willie Peyote

Luk3

Nina Zilli e i Finley

Arianna